Количество выданных ипотечных кредитов выросло в Крыму на треть

19:00 10.02.2020   Крым

Количество выданных ипотечных кредитов в оккупированном Крыму в 2019 году выросло на треть по сравнению с 2018 годом. 

Об этом сообщила пресс-служба отделения по оккупированному Крыму Южного главного управления Банка России, пишет Крыминформ.

«2,2 млн рублей составил средний размер ипотечных кредитов, предоставленных жителям Республики Крым в 2019 году, увеличившись более чем на 160 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними показателями. Объём ипотечных кредитов в республике в прошлом году продолжил рост: за год жителям региона было предоставлено 3 939 кредитов на общую сумму 8,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов на покупку жилья вырос почти в 1,5 раза, а их количество увеличилось на 32,3%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что процентная ставка по ипотечным кредитам в Крыму в декабре прошлого года составила 9,73%, став самой низкой с начала 2019 года.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 6%.



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