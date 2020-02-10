Майже у всіх опитаних країнах НАТО більша частка населення підтримує тісні зв'язки з США, ніж з Росією, за винятком Болгарії та Словаччини.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда".

В Західній Європі, частка громадськості, яка говорить, що відносини з США більш важливі, найбільш істотна. Наприклад, у Британії та Нідерландах близько восьми з десяти осіб підтримують більш тісні зв'язки з США, ніж з Росією.

У Швеції, що не входить до НАТО, 71% підтримують тісніші зв'язки з США, частка тих, хто за тісніші зв’язки з РФ складає 11%.

Вибір більш тісних відносин з Росією, ніж з США, значно менш поширений серед опитаних країн.

У Центрально-Східній Європі громадськість схильна віддавати перевагу тісним відносинам як з США, так і з Росією. В Угорщині, Польщі, Словаччині та Болгарії приблизно половина або більше говорять, що відносини з обома країнами важливі. А в Італії, Греції, Чехії та Литві приблизно четверо з десяти опитаних поділяють цю думку.