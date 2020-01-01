"Газпром" відправив трубоукладчик завершувати будівництво "Північного потоку-2"

18:30 10.02.2020   Россия

Російський монополіст "Газпром" з порту в Находці відправив судно-трубоукладчик "Академік Черський" для цілей добудувати газопровід "Північний потік-2", незважаючи на загрозу нових санкцій США.

За даними російських ЗМІ, судно вийшло з російського порту увечері 9 лютого і направляється в Сінгапур, куди має прибути 22 лютого, пише ZN,UA.

Нагадаємо, що німецька влада почала процедуру розгляду запиту дочірніх компаній "Газпрому" про виведення газопроводу "Північний потік" і незавершеного газопроводу "Північний потік-2" з-під дії Газової директиви Євросоюзу. Процедура розгляду була запущена 10 січня щодо "Північного потоку-2" і 23 грудня минулого року - по "Північному потоку".

"Північний потік-2" звернувся до німецького регулятора з проханням про те, щоб зробити виключення для даного газопроводу в загальноєвропейських правилах.

15 квітня 2019 року Рада Європейського Союзу затвердила європейську газову директиву з урахуванням внесених поправок, що в перспективі охоплює "Північний потік-2".



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