Турецкие дизель-электрические подлодки, построенные по немецкому проекту "Тип-209/1400" (класс "Превезе"), оснастят противоторпедными комплексами "Заргана" производства компании Aselsan.

Как сообщает ЦАМТО со ссылкой на Forbes, проходившая близ Стамбула субмарина "Анафарталар" класса "Превезе" была замечена с массивом из двенадцати белых кругов чуть выше ватерлинии, соответствующих концепту противоторпедного комплекса "Заргана" местной разработки.

Противоторпедный комплекс "Заргана" разработан специально для оснащения подводных лодок. Эффективное противодействие атакующим торпедам достигается за счет залпов акустических "ловушек" и "глушителей" – небольших торпедоподобных объектов. Ловушки имитируют акустические и двигательные характеристики цели (подводной лодки). Глушители излучают широкополосный высокоуровневый шум, который заглушает рабочие частоты большинства акустических (сонарных) самонаводящихся торпед.

Турция активно продвигает систему "Заргана" на экспорт. Известно, что комплекс экспортировали в Индонезию для ДЭПЛ проекта "Тип-209/1400". Турция также поставила данные комплексы для модернизации некоторых из пакистанских подводных лодок класса "Агоста".

Четыре подводные лодки проекта "Тип-209/1400" построены в Турции для местных ВМС в период с 1989 по 1994 годы по лицензии немецкой компании Howaldtswerke Deutsche Werft AG. Анкара намерена, в конечном счете, заменить ДЭПЛ данной серии субмаринами собственной разработки, которые планируется построить в 2030-е годы.

В соответствии с принятой руководством Турции концепцией повышения доли национальной промышленности в поставке вооружений для армии, Минобороны планировало максимизировать участие турецких компаний в модернизации ДЭПЛ класса "Превезе".

Субмарины проекта "Тип-209/1400" достигают в длину 61 метра, подводное водоизмещение – 1586 тонн. Скорость под водой – 22 узла, дальность хода – 8000 миль, автономность – 50 дней. Глубина погружения – до 300 метров. На вооружении стоят 8 носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм. Экипаж – 30 человек.