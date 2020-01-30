Оккупанты провели в Севастополе спортивные соревнования среди участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия», в частности по стрельбе из пневмата.

Юнармейцы соревновались за кубок оккупантов — Командующего Черноморским флотом, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Оккупанты приурочили «соревнования» к предстоящему российскому Дню защитника Отечества.

Соревнование было проведено на базе одной из школ Севастополя, в тире.

В стрельбе соревновались порядка 500 юнармейцев.

Отметим, что украинские общественники бьют тревогу по поводу военизированного формата воспитания детей на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

«Российские власти проводят военную пропаганду среди несовершеннолетних жителей Крыма, готовя их к службе в российской армии, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», — подчеркивала правозащитница Ольга Срипник.

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение. В ряды движения вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Для проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура Министерства обороны РФ, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут специализированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, летчиков и танкистов.