В Абхазии артиллеристы российской военной базы поразили цели с использованием новейших цифровых технических средств.

В рамках тактико-специального учения на горном полигоне Цабал военнослужащие, применив портативные радиолокационные станции (РЛС) «Соболятник», осуществили разведку и обнаружение больших и малых целей на расстоянии десятков километров для дальнейшего их поражения из артиллерийских орудий, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также операторы РЛС отработали задачи по одновременному сопровождению около 20 целей условного противника, в том числе низколетящих беспилотных летательных аппаратов. Работа операторов осуществлялась из замаскированных позиций, благодаря многометровому кабелю «Соболятника», соединяющему монитор с антенной. Отдаленность минимизирует возможность поражения военнослужащего в случае попытки противника уничтожить станцию.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано более 100 единиц техники и крупнокалиберных орудий, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град».

Разведчики российской военной базы ЮВО в рамках программы боевой подготовки приступили к проведению одномесячного лагерного сбора в горах Абхазии.

На полигоне Цабал военнослужащие повысят навыки выполнения антидиверсионных учебно-боевых задач в сложных рельефных условиях, а также выполнят нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовкам.

Выполнение курса учебных задач будет осуществляться с применением современных технических средств разведки – беспилотных летательных аппаратов и переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

В середине марта разведчики выполнят боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 по целям условного противника.

Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М».

В Абхазии завершились отборочные соревнования среди минометных расчетов российской военной базы на право участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня».

Мероприятие проведено в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020). Задачи конкурса отрабатывались с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

В ходе соревнований на полигоне Нагвалоу военнослужащие поражали из 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ одиночные небронированные цели на дальностях от 150 до 2 тыс. м. На боевую стрельбу давалось максимум 5 мин для миномета и 3 выстрела к РПГ.

Кроме того, расчеты на автомобилях КамАЗ преодолевали различные искусственные дорожные препятствия в индивидуальной гонке на пятикилометровом маршруте с остановками для выполнения стрельбы. Для ориентирования и связи разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции. В общем артиллеристами было преодолено свыше 200 км конкурсной трассы.

В середине марта лучшие расчеты базы на полигоне в Ставропольском крае примут участие во втором отборочном этапе конкурса среди воинских частей 49-й общевойсковой армии.

Всего в тренировках приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 автомобилей и артиллерийских орудий.