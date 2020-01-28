Термінал ЄВТ у спеціалізованому морському порту «Ольвія» в 2019 році зафіксував вантажообіг 1,519 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба ТОВ «ЄВТ Грейн», пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, через причал перевалено 1,49 млн тонн, баржами за принципом другого борту — 28,56 тис тонн.

Термінал перевантажував на експорт вісім сільськогосподарських культур. Зокрема, відвантажено 809 тис. тонн пшениці (53% вантажообігу) і 424 тис. тонн кукурудзи (28%). Крім того, перевалка шроту склала 95 тис тонн, ріпаку — 92 тис тонн, сої — 58 тис тонн, ячменю — 22 тис тонн, гороху — 16 тис. тонн, сорго — 3 тис тонн.

Термінал обробив 67 суден. Судна з експортним зерном відправлялися до Північної Африки, на Близький Схід, до Європи, Південно-Східної Азії і Південної Америки.

«2019-й для EVT став першим повним роком роботи. На сьогодні наш термінал один із тих, які найбільш активно розвиваються в Україні. Підводячи підсумки року, можемо сказати, що плани не лише виконані, але і перевершили очікування (...) У цьому році ми плануємо продовжити розвивати наші потужності і обсяги перевалки вантажів. Зокрема, будуть збудовані 20 силосів, другий причал і встановлена ще одна суднонавантажувальна машина», — зазначив директор ТОВ «ЄВТ Грейн» Сергій Гунько.

Морський термінал ЄВТ спеціалізується на перевалці зернових, бобових і олійних культур, наданні експедиторських і агентських послуг. Терміналом оперує ТОВ «ЄВТ Грейн». Термінал обробив перше судно у грудні 2018 року.

В управлінні перебувають операційна акваторія, підхідний канал, власний причал довжиною 280 метрів і глибиною 11,5 метра (причал №4 СМП «Ольвія»), складські споруди та технологічне обладнання. Потужності зберігання представлені критим складом ємністю 90 тис. тонн і чотирма силосами по 6,5 тис. тонн кожен. У вересні 2019 року введено в експлуатацію ще один склад підлогового зберігання на 90 тис. тонн. Існуючі потужності комплексу дозволяють щорічно перевалити до 2 млн тонн зерна.

У 2020 році термінал має намір реалізувати завершальний етап розвитку. Заявлено будівництво 20 силосів для зберігання зерна, причалу довжиною 180 метрів і глибиною 11,5 метра, а також установку ще однієї суднонавантажувальної машини. Після збільшення ємностей зберігання і запуску додаткового перевалочного обладнання річна пропускна здатність терміналу складе 3 млн тонн із перспективою збільшення до 4 млн тонн.