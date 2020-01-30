Оккупанты уверяют, что крымские предприятия ОПК загрузили заказами на 24 млрд рублей

16:40 10.02.2020   Крым

Крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса загружены заказами общей стоимостью 24 млрд рублей. 

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил бывший министр промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, пишет Крыминформ.

«Объем загрузки предприятий ОПК: на сегодняшний день мы выполняем заказы не только гособоронзаказа, а все вместе – примерно на 24 млрд рублей. Это текущие заказы, не только 2019 года, вы знаете, что цикл стройки корабля достаточно длительный», – сообщил Васюта.

Экс-министр добавил, что предприятия имеют все необходимые разрешения на работу. «На сегодняшний день восемь наших предприятий внесены в сводный реестр оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии Федеральной службы безопасности и минпромторга на выполнение работ оборонного значения», – заключил он.

Крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вложили около 4 млрд рублей в свою модернизацию. Об этом также сообщил  Андрей Васюта.

«Судостроение наше на сегодняшний день чувствует себя достаточно стабильно, мы строим много кораблей, строится 15 кораблей: это и государственный заказ, и оборонный заказ, и частный заказ. Прошла модернизация судостроительной отрасли, 2,5 млрд в свою модернизацию вложил завод «Залив» керченский, где-то 0,5 млрд – завод «Море», завод «Фиолент» порядка 1 млрд вложил в свою модернизацию», – сообщил Васюта.

Ранее "глава Крыма" Сергей Аксёнов сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории оккупированного Крыма сейчас загружены на 45%. Приняты конкретные шаги по улучшению ситуации, в частности усилена роль кураторов по каждому предприятию, будут доформированы планы работы заводов.



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