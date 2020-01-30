У Криму стартував показ першого кримськотатарського серіалу від студії Qaradeniz production /Відео

16:20 10.02.2020   Крым

У Криму стартував показ першого кримськотатарського ситкому (комедійного серіалу) «Шаматалы къоранта» (кримськотатарськ. «Гучна сімейка»), самостійно знятого студією Qaradeniz production.

Перші дві серії були показані увечері 9 лютого в ефірі YouTube-каналу Q-TV і на сторінках порталу Crimean Tatars в соціальних мережах, пише Центр журналістських розслідувань.

Зйомки першого кримськотатарського серіалу в жанрі ситуативної комедії студія Qaradeniz production почала в кінці вересня минулого року. Серіал називається «Шаматалы къоранта» – «Гучна сімейка», і розповідає про життя звичайної кримськотатарської сім’ї, члени якої потрапляють в забавні ситуації.

Показ серіалу буде щотижневим: по суботах і неділях о 20:00 за місцевим часом. Перший сезон ситкому буде складатися з 10 серій.

Режисером серіалу став відомий багатьом кримським татарам Длявер Дваджієв, на рахунку якого перший кримськотатарський фільм-казка «Хыдыр-деде» від студії Qaradeniz production і ряд гумористичних скетчів. У серіалі поряд з професійними кримськотатарськими акторами (Гульнара Планджієва, Лемара Джелілова, Ешреф Яг’я) грали і діти. Виконавець однієї з головних ролей, резидент камеді-шоу «Къырымда яша» Сулейман Умеров за сумісництвом є автором сценарію ситкому.

Закритий допрем’єрний показ перших двох серій ситкому пройшов в Сімферополі 8 лютого, на ньому були присутні весь акторський склад і знімальна група серіалу і численні гості.

«Студія «Qaradeniz production» зробила ще один подарунок своєму народу … Приєднуйтесь до гучної кримськотатарської сімейки. Буде весело! Буде по-кримськотатарськи!», – написала на своїй сторінці в Facebook заступник генерального директора студії Ліля Буджурова.

Вона зазначила, що серіал «Шаматалы къоранта» можна дивитися на потралі Crimean Tatars та на його сторінках в соцмережах.

У вересні 2017 року кримська продакшн-студія Qaradeniz Production почала в Криму масштабні зйомки художнього фільму-казки «Хыдыр-деде», який став екранізацією відомої кримськотатарської легенди і дозволить глядачеві познайомитися з культурою і традиціями життя кримських татар на півострові в XVIII столітті.

17 червня 2018 року в Сімферополі з величезним успіхом пройшла презентація і прем’єрний показ першого в історії кримських татар фільму-казки «Хыдыр-деде» кримськотатарською мовою. Сюжет фільму-казки відображає життя, побут, культуру і традиції кримських татар в 18 столітті. У фільмі задіяні не тільки професійні актори, в масових сценах взяли участь понад 500 осіб, в тому числі творчі колективи.



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