Нафтогаз вимагатиме від Росії $8 мільярдів за втрачені активи в окупованому Криму

16:00 10.02.2020   Крым

НАК "Нафтогаз України" продовжує судитися з Росією за втрачені кримські активи та вимагатиме 8 млрд дол. включно з відсотками.

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пише Укрінформ.

"Цього тижня ми завершуємо підготовку до чергового подання документів у рамках арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів у Криму. Цей арбітражний процес триває вже декілька років", - написав Вітренко.

Він зазначив, що втрачені активи оцінюються у приблизно 8 млрд дол. включно з відсотками.

"До речі, Прем’єр-міністр України у своєму листі до Наглядової ради Нафтогазу зазначив, що домовленості з Газпромом стали можливими "завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостей на міждержавному рівні". Якщо це означає віру в те, що такі домовленості мали визначальну роль, то було б добре, якби політичне керівництво держави просто зараз досягнуло домовленості на міждержавному рівні щодо сплати нам Росією компенсації за втрату активів у Криму (приблизно 8 млрд дол. включно з відсотками)", - зазначив Вітренко.

Він нагадав, що зазначений позов виходить за рамки досягнутих домовленостей про взаємне скасування судових претензій задля підписання транзитного контракту.

"Зауважу, що в арбітражі щодо активів у Криму нам протистоїть держава Російська Федерація, а не Газпром, і тому цей арбітраж не підпадає під угоду про врегулювання з Газпромом, яку Нафтогаз уклав у грудні після того як Газпром виконав рішення Стокгольмського арбітражу сплатити нам компенсацію у розмірі 4,6 млрд дол. (плюс 400 млн дол. відсотків на дату остаточного розрахунку), і погодився продовжити транзит газу", - додав Вітренко.

Як повідомлялось, 17 жовтня 2016 року Нафтогаз і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки. За даними НАК, мова йде про майно власне Нафтогазу, ПАТ «Чорноморнафтогаз», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртранснафти», ДК «Газ України» і «Лікво».

У серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви Нафтогазу до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені в результаті анексії Кримського півострова у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.

У березні 2019 року Нафтогаз отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії. Трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.



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