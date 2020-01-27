Мінветеранів ініціює введення санкцій проти силовиків, які влаштовували судилище над українськими громадянами в Криму та незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.

Про це УНН повідомили у пресслужбі міністерства.

Як вказано, фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України (які були взяті в полон силовиками РФ 25 листопада 2018 року в Керченській протоці). А також проти так званих “слідчих”, “прокурорів” та “суддів”, які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"За результатами проведеної роботи, зокрема спільно із “Кримською правозахисною групою”, працівники Мінветеранів підготували проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій) проти кількох десятків осіб. Проєкт направлено на погодження до профільних органів влади", - повідомили у Мінветеранів.

Як вказано, після його погодження, проєкт розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету міністрів України і, у разі прийняття урядом, стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення про застосування санкцій.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряки заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО у Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.