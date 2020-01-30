Экипаж "Норда" останется без судна из-за условий тендера

15:00 10.02.2020   Крым

Владельцы сейнера "Норд", изъятого Украиной в 2018 году, не смогут выкупить у оккупационных властей Крыма старое судно "Гриф" из-за  условий тендера. 

Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель рыбколхоза им. 1 мая Сергей Лесков. 

"Начальная цена лота оценена более чем в 10 раз дороже разумного уровня и почти в пять раз превышает все наши скромные возможности. После 22 месяцев, при отсутствии поддержки и компенсаций (со стороны государства – ред.), выплачивая все необходимые платежи в бюджет, мы просто не в состоянии соответствовать запросам крымских чиновников, которые подошли к этому делу, как к коммерческому аукциону", - заявил Сергей Лесков. 

По его словам, сейчас предприятие находится в крайне тяжелом положении и покупка, пусть даже старого судна, могла бы стать настоящим "проектом выживания" для рыбаков и еще, как минимум, для двадцати самых социально незащищенных семей из Керчи. Но, при таких начальных условиях тендера,  керченское предприятие, терпящее убытки на протяжении уже двух лет из-за ареста Украиной своего единственного сейнера, не в состоянии обеспечить заявленные требования к участию в конкурсе.  

"Считаем, что сегодня мы не имеем возможности принимать окончательное решение об участии в этом аукционе без разговора с главой республики Сергеем Аксеновым, которому мы писали о предполагаемых нарушениях в организации тендера и о подозрениях в наличии серых схем", - добавил Лесков. 

В то же время экс-министр промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта заявил, что власти Крыма доведут до конца вопрос обеспечения новым судном экипажа сейнера "Норд".

"Глава республики относится очень щепетильно к обещаниям, которые он дал. Я вас заверяю, что корабль будет передан этому предприятию... Вопрос этот будет завершен до логического завершения, моряки получат свое судно. Правительство Крыма все сделает для этого", – заверил Васюта.   

По словам бывшего министра, причиной того, что данный вопрос до сих пор не решен, является "не всегда ясная позиция" учредителей ООО "Рыбколхоз имени 1 Мая".

Напомним, 25 марта 2018 года в Азовском море украинскими пограничниками был арестован сейнер "Норд" вместе со всем экипажем. Всего – 10 человек. В октябре 2018 года в Крым вернулись моряки, а в феврале 2019 года капитан сейнера – Владимир Горбенко. Оккупационные власти Крыма обещали помочь предприятию в приобретении нового сейнера. Было организовано три тендера на закупку судна для нужд экипажа "Норда", но все они были признаны не состоявшимися. Причина, по которой не проводится следующий тендер, не обнародована.



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