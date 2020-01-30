Оккупанты выставили на продажу базу отдыха в Коктебеле

14:40 10.02.2020   Крым

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на электронный аукцион базу отдыха «Прибой» в Коктебеле (Феодосия) за 77 млн рублей. 

Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции, пишет Крыминформ.

Общая начальная минимальная стоимость имущества – 77 124 544 рублей. База находится в Коктебеле на ул. Набережная, 14. Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 марта. Аукцион пройдет 23 марта в 11.00 на электронной площадке.

Среди выставленного на продажу имущества указаны нежилые здания (прачечная, санитарный блок, мастерская, столовая, изолятор, эстрада, игровой павильон), среди которых восемь спальных корпусов (от 30,4 кв. м до 1039,9 кв. м), объект незавершенного строительства и теплица, а также движимое имущество (кухонная техника).

Ранее Государственный совет оккупированного Крыма разрешил выставить на продажу базы отдыха «Межводное» и «Солнышко» в Черноморском районе.



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