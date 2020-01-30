Оккупанты выставили на продажу базу отдыха в Коктебеле
|14:40 10.02.2020
|Крым
Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на электронный аукцион базу отдыха «Прибой» в Коктебеле (Феодосия) за 77 млн рублей.
Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции, пишет Крыминформ.
Общая начальная минимальная стоимость имущества – 77 124 544 рублей. База находится в Коктебеле на ул. Набережная, 14. Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 марта. Аукцион пройдет 23 марта в 11.00 на электронной площадке.
Среди выставленного на продажу имущества указаны нежилые здания (прачечная, санитарный блок, мастерская, столовая, изолятор, эстрада, игровой павильон), среди которых восемь спальных корпусов (от 30,4 кв. м до 1039,9 кв. м), объект незавершенного строительства и теплица, а также движимое имущество (кухонная техника).
Ранее Государственный совет оккупированного Крыма разрешил выставить на продажу базы отдыха «Межводное» и «Солнышко» в Черноморском районе.
Ще на цю тему:
В Керчи оккупанты заселили детей-сирот в дом, непригодный для жилья
Оголошеного в розшук експрокурора Криму підозрюють у держзраді
Прем'єр-міністр повідомив, хто може очолити відокремлене міністерство окупованих територій
«Крымская железная дорога» хочет отсудить у оккупационных властей почти 60 млн долларов
З 9 лютого змінюються правила перетину дітьми адмінмежі з Кримом
Росія гальмує роботу СММ ОБСЄ через обмеження руху на Донбасі і недопуск в Крим – Ґілмор
Чубаров назвал три первых пункта по деоккупации Крыма
Крымчанину дали пять лет за пост в мессенджере
Штати, Євросоюз та Україна в ОБСЄ: СММ має отримати доступ до Криму