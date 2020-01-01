Директор МДЦ «Артек» , по мнению крымского пропагандиста, блогера Александра Талипова, является залогом удачи для бизнесмена из Краснодарского края.

Блогер, исследовав документы, находящиеся в свободном доступе, пришел к выводу, что ООО «Отрадненское пожарное общество» становится победителем на сотни миллионов рублей в тех тендерах, которые выставляли организации, руководимые нынешним директором «Артека» Константином Федоренко, пишут Новости Крыма.

В конце 2019 года на обеспечение пожарной безопасности «Артека» было заключено контрактов на 135 000 000 рублей и все их выиграло ООО «Отрадненское пожарное общество». На конкурсы заявлялись и другие претенденты, но лишь это краснодарское ООО умудрилось: а) в одном случае правильно заполнить дополнительные 507 страниц условий, внесенных «Артеком» за два дня до торгов, б) точно соответствовать критериям в другом, в) в третьем правильно использовало символы «больше», «меньше», «многоточие».

Талипов пишет, что связался с одной из проигравших фирм и ему рассказали, что предлагали цену сделки меньше на 20%, чем победитель. Собеседники расследователя, неудовлетворенные итогами торгов и предполагая обман обратились с жалобой в федеральную антимонопольную службу.

Блогер приводит данные, что Константин Федоренко с 2013-го и до назначения директором «Артека» занимал руководящие должности в министерстве образования Краснодарского края, где немалую долю подрядов на ремонт местных школ выигрывало ООО «Отрадненское пожарное общество».

Талипов обещает "внимательно присмотреться" так же к закупкам «Артеком» топлива и медицинским услугам. Последнее, по его словам, связано с двумя смертями артековцев в 2019 году.