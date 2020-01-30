По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 7 и 8 февраля прошли следующие мероприятия:

1. Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ЮВО в Карачаево-Черкесской Республике на горном полигоне Кобу-Баши выполнили эвакуацию раненых военнослужащих из условно подбитых боевых машин.

В условиях, максимально приближенным к боевым, спецназовцы осуществили поиск и эвакуацию условно пострадавших на поля боя и оказали им экстренную медицинскую помощь.

Особое внимание на тренировке было уделено освоению санитарами новейших средств фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального РС-05 для медицинских подразделений.

Для переноса раненых применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность человека и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего учебных мероприятиях приняли участие около 100 медиков ЮВО, было задействовано более 10 единиц медицинской военной техники, в том числе бронемашины медпомощи на базе многоцелевого тягача легкого бронирования и комплекс мобильного полевого госпиталя на базе автомобиля «Урал».

2. На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии разведывательные подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО приступили к отработке межвидового взаимодействия с экипажами армейской и беспилотной авиации.

Особое внимание в ходе полевого выхода будет уделяться индивидуальной подготовке разведчиков, применению технических средств разведки, в том числе комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», лазерного прибора разведчика (ЛПР) различных модификаций, а также освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Разведчикам предстоит выполнить нормативы по специальной, воздушно-десантной подготовкам, освоить и закрепить навыки вождения бронеавтомобилей «Тигр-М» и «Рысь». Военнослужащие также выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружья и штатного вооружения боевых машин.

Также с военнослужащими проведут тактико-специальное учение, конкурсы полевой выучки: на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.

К занятиям привлечено более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, на занятиях активно применяется беспилотная авиация.

3. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, отработали приемы уничтожения замаскированных командных пунктов условного противника.

Пилоты ударных и транспортно-боевых вертолетов совершили более 10 учебно-боевых вылетов с применением ракетного и пушечного вооружения по различным объектам, имитирующим полевые подвижные командные пункты и бронетехнику на удалении до 3 км.

Экипажи вертолетов, осуществив пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из авиационных пушек, выполнили поставленные огневые задачи по уничтожению объектов и живой силы условного противника на лучшем по итогам 2019 года авиационном полигоне России Копанской.

Также военнослужащие ЮВО отработали элементы простого и сложного пилотирования днем и ночью, действия в составе звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в различном диапазоне высот.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы экипажи 10 ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

4. Военные инженеры мотострелкового соединения ЮВО вышли на полигон Прудбой для проведения тактико-специальных учений по инженерному обеспечению своих войск в Волгоградской области.

В течение трех недель личный состав инженерного подразделения выполнит поддержку мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также при помощи специальной техники установит заграждения, проходы в завалах, выполнит поиск взрывоопасных предметов на местности и внутри зданий с применением миноискателей.

Кроме того, военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения крупной группировки войск и выполнят задачи по предназначению.

К мероприятиям боевой подготовки в полевых условиях от мотострелкового соединения привлечено более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», понтонно-мостовой парк ПМП, тяжелый механизированный мост ТММ-3, траншейные машины и котлованные машины БТМ-3.

5. В Северной Осетии состоялось торжественное открытие армейского этапа соревнования «Страж порядка» среди подразделений военной полиции 58-й общевойсковой армии ЮВО.

В первый день военные полицейские преодолели общевойсковую полосу препятствий протяженностью 100 м и включающую в себя: ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, разрушенную лестницу, стенку с двумя проломами и одиночный окоп.

Также военным полицейским предстоит выполнить нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуации условно раненного с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета Макарова.

По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские ЮВО, которые представят военную полицию 58-й армии на окружном этапе соревнований.

В соревнованиях принимают участие более 150 полицейских ЮВО, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники. Соревнования проходят в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2020.