Появились снимки испытаний Россией ядерного подводного беспилотника “Посейдон” / Фото

13:20 10.02.2020   Россия

Океанографическое судно «Академик Александров» проекта 20183 использовалось для испытаний пусковой шахты межконтинентальной ядерной торпеды 2М39 «Посейдон».

Как сообщает ghall.com об этом пишет Covert Shores. 

Блог обратил внимание на удаленный c YouTube ролик, сделанный в Северодвинске, появившийся в июне 2019 года и набравший всего 380 просмотров. В подписи к нему говорилось о завершении морских испытаний «Академика Александрова». 

В данном видео Covert Shores заметил трубообразный элемент и кран, находящиеся в кормовой части судна. Согласно блогу, обнаруженные объекты могут предназначаться для испытаний прототипа пусковой шахты 2М39 «Посейдон». 

В ноябре в Twitter пользователь NewtonTheory обратил внимание, что контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611 может быть частью системы «Посейдон». 

В марте 2019 года военный эксперт Максим Климов заметил, что российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно. 

В феврале того же года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной. 

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. 

Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6». Вспомогательное судно «Академик Александров» проекта 20180 «Звездочка» предназначено для исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей и спасательных операций в Арктике.

Церемония ввода «Академика Александрова» в состав Военно-морского флота России намечена на февраль.

Фото с сайта ghall.com



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