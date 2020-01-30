Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков може очолити відокремлене Міністерство з питань окупованих територій.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в програмі "Факти тижня", повідомляє УНН.

Глава уряду не виключає, що найближчим часом внесе його кандидатуру на затвердження Верховною Радою.

"Ми прийняли рішення про розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій. Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію відомому юристу Резнікову. Я не виключаю, що вже найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - заявив Гончарук.