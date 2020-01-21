Як повідомлялось раніше, у зв’язку з відставкою уряду Д. Медведева та звільненням віце-прем’єра Дмитра Козака, безпосереднім куратором окупованого Криму - так званої «Республіки Крим», адміністрацією президента РФ визначено нового заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна.

Марат Хуснуллін - екс-заступник мера Москви, який з 2010 року безпосередньо керував департаментом міського будівництва мерії Москви, реалізовуючи проект Сергія Собяніна «Москва Сіті».

За даними джерел BlackSeaNews, Марат Хуснуллін опинився в команді Собяніна завдяки бізнес-відносинам з Маратом Кабаєвим - батьком депутата Держдуми РФ, колишньої гімнастки-чемпіонки Аліни Кабаєвої. Він також має дружні стосунки з новим головою російського уряду Михайлом Мішустіним.

Мати Хуснулліна – Роза Хуснулліна – є підданою Великобританії, на неї зареєстровано низку кіпрських компаній, яки використовувались для участі в тендерах ЖКГ Татарстану та Москви.

Кураторство Хуснулліна, на думку незалежних оглядачів, має сприяти подальшому усуненню з посад поточних «керівників Республіки Крим» С. Аксьонова та В. Константинова та створення вертикалі «Москва - Крим» за прикладом окупованого міста Севастополь, де усі ключові рішення узгоджуються саме з мерією Москви.

Призначення нового куратора та запланований внаслідок цього ще один «десант» московських чиновників мають сприяти відлученню поточних керівників окупованого Криму від їхнього основного фінансового інструменту – монополії на отримання земельних ділянок з подальшою забудовою в найбільш привабливих районах півострову та участі в освоєнні бюджетних коштів під час реалізації федеральних цільових програм РФ на окупованому півострові.