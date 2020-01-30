ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника

12:40 10.02.2020   Армения

В рамках двусторонних ротных тактических учений на высокогорном полигоне Алагяз военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Армении уничтожили танки условного противника в «танковой дуэли».

В ходе учения танковые экипажи выполняют нормативы по тактической, огневой и специальной подготовкам, отрабатывают действия в засаде и смену огневых позиций, скрытно перемещаются на дальности по фронту более 2 тысяч метров друг от друга, пишет пресс-служба Минобороны России.

Применяя методику ведения боя «танковая дуэль», танкисты должны первыми обнаружить и поразить условного противника. Также военнослужащие сдают зачеты по вождению, выполняют учебные стрельбы штатным снарядом и противотанковыми управляемыми ракетами с учетом баллистических показателей на погодные и климатические условия.

Танковые экипажи в учебных поединках совершенствуют навыки стрельбы по неподвижным и движущимся целям, определяют наиболее эффективные огневые позиции.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Так же, на полигоне Камхуд российской военной базы в Армении началась подготовка военнослужащих снайперского подразделения к участию в отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2020).

На практических занятиях опытные инструкторы обучают снайперов в составе снайперских пар и групп правилам индивидуального прицеливания и выбору целей из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на атмосферное давление, боковой ветер и низкие температурные режимы.

Особое внимание уделяется физической подготовке военнослужащих, ведению боя в парах и в составе групп, маскировке с использованием подручных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец».

В подготовке к конкурсу АрМИ-2020 принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО из стрелкового (снайперского) и разведывательных подразделений соединения.

А военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО приступили к горной и альпинистской подготовке на горном полигоне Минобороны Армении Памбак.

Разведчики в течение месяца будут выполнять задачи по горной, тактико-специальной, инженерной подготовкам, преодолевать различные препятствия, управлять штатной военной техникой. Также военнослужащие будут отрабатывать скоростную стрельбу из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток по подвижным и неподвижным целям.

Опытные инструкторы обучат разведчиков вязать альпинистские узлы, оборудовать воздушные переправы, преодолевать заснеженные и обледенелые препятствия, ущелья, водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений. При выполнении задач военнослужащие будут использовать зимнюю экипировку «Ратник», ледорубы и альпинистское снаряжение. Медики обучат разведчиков оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при обморожении, ушибах, травмах, а также рассмотрят порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

В горно-альпинистской подготовке принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО приступили к горной и альпинистской подготовке на горном полигоне Минобороны Армении Памбак.

Разведчики в течение месяца будут выполнять задачи по горной, тактико-специальной, инженерной подготовкам, преодолевать различные препятствия, управлять штатной военной техникой. Также военнослужащие будут отрабатывать скоростную стрельбу из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток по подвижным и неподвижным целям.

Опытные инструкторы обучат разведчиков вязать альпинистские узлы, оборудовать воздушные переправы, преодолевать заснеженные и обледенелые препятствия, ущелья, водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений. При выполнении задач военнослужащие будут использовать зимнюю экипировку «Ратник», ледорубы и альпинистское снаряжение. Медики обучат разведчиков оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при обморожении, ушибах, травмах, а также рассмотрят порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

В горно-альпинистской подготовке принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиаци.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне Алагяз провели тренировку по подавлению систем связи условного противника.

Они выполнили задачи по развертыванию станций радиопомех, условному искажению сигналов навигационных сигналов систем ГЛОНАСС и GPS, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и организации создания помех системам связи условного противника.

В ходе тренировки специалисты РЭБ путем постановки радиопомех смогли снизить эффективность ведения разведки, наведения оружия массового поражения условного противника, тем самым обеспечив защиту своих войск от наземных и воздушных атак.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.



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