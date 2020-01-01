В оккупированном Севастополе состоялось расширенное заседание Военного совета флота
|08:20 10.02.2020
|Севастополь
В оккупированном Севастополе состоялось расширенное заседание Военного совета флота под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.
По итогам совета заявлено, что в 2020 году Черноморский флот увеличит интенсивность и качество выполнения задач боевой подготовки, в том числе в Средиземном море, пишет ForPost.
Кроме того, в состав ЧФ в нынешнем году будут введены новые образцы военной техники.
В 2019 году Черноморский флот пополнился пятью новейшими боевыми кораблями и катерами, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Калибр».
В 2020 году планируется поставить на ЧФ ещё 16 боевых кораблей и судов обеспечения, что позволит увеличить долю современных кораблей и судов до 70 процентов.
По сообщению пресс-службы флота, военнослужащим флота на совете вручены государственные награды РФ и ведомственные награды Минобороны России. А отдельное подразделение разведки Черноморского флота было награждено переходящим вымпелом командующего войсками Южного военного округа
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