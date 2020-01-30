Судоремонтный завод «Южный Севастополь» объявлен банкротом

12:20 10.02.2020   Севастополь

Арбитражный суд оккупированного Севастополя признал ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» банкротом и открыл конкурсное производство. 

Это следует из материалов суда, пишет ForPost

Согласно опубликованному решению, в октябре 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения, за это время временным управляющим был составлен реестр требований кредиторов. Согласно реестру «Южный Севастополь» задолжал, в общей сложности, 1,6 млрд рублей. При этом, на 1 января 2018 года балансовая стоимость имущества завода составила 74,7 млн рублей. Как следует из материалов дела, анализ финансовой деятельности должника даёт основания полагать, что восстановление платёжеспособности и продолжение деятельности предприятия нецелесообразны. 

«Принимая во внимание анализ финансового состояния должника, решение собрания кредиторов должника, суд приходит к выводу о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства – конкурсного производства», – говорится в решении суда.

Конкрусное производство вводится на полгода.

Издание пишет, что ситуация вокруг судоремонтного завода «Южный Севастополь» не раз становилась предметом публикаций ForPost. Правительство Севастополя расторгло договор аренды площадей, которые занимал судоремонтный завод, позже, летом 2018 года они были переданы заводу «Вымпел» (концерн «Калашников»). При этом, как заявлялось, поводом к расторжению договора стала неуплата руководством «Южного Севастополя» арендной платы.

Весной 2018 года директор завода Патимат Алиева на пресс-конференции в Москве сообщила о требовании представителем экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова 1 млн. долларов за прекращение давления на «Южный Севастополь». В сентябре того же года на телевидении она сказала, что по этому заявлению проводится проверка правоохранительными органами. А в октябре 2018 года стало известно, что Следком возбудил дело о невыплате зарплаты на заводе «Южный Севастополь».



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