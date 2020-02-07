По итогам 2019 года круизная деятельность Украинского Дунайского пароходства принесла компании более 50 млн грн убытков.

Об этом рассказал в интервью ЦТС исполняющий обязанности главы правления ЧАО УДП Алексей Хомяков.

"В навигации 2019 года УДП использовало 4 пассажирских судна. Я не готов назвать количество пассажиров, но однозначно могу назвать цифру убытков, которые пароходство понесло на эксплуатации пассажирского флота. По оперативной информации они составили порядка 52 млн грн", - заявил Хомяков.

По словам руководителя Украинского Дунайского пароходства, это произошло вследствие различных махинаций и заключения непрямых контрактов с фрахтователями. Также у нового руководства УДП есть много вопросов по эксплуатационным расходам на круизные суда.

Алексей Хомяков поделился информацией о заполняемости круизных судов Украинского Дунайского пароходства. "Средняя заполняемость кают в прошлом году у нас была 88-90%. Это говорит о том, что мы нашли свою нишу на европейском рынке. Это лоукост-сегмент в силу возраста флота. Он был построен в начале 1980-х… Наш старый флот хоть и используется по максимуму, но никак не может приносить таких же выгод в финансовом выражении. Поэтому его дальнейшая эксплуатация подлежит пересмотру", - сказал собеседник ЦТС.

"Для себя мы решили, что этот год мы работаем с пассажирами, но стратегическое решение по полноценной реновации или закупке нового флота нам еще предстоит рассмотреть", - резюмировал Хомяков.

Напомним, что в 2019 году флот УДП перевез 2,7 млн т грузов, около 300 тыс. т из которых пришлись на морские суда пароходства. По сравнению с 2018 годом, объем грузоперевозок "увеличился на 5-7%".

За время навигации в 2018 году четыре пассажирских теплохода Украинского Дунайского пароходства - "Молдавия", "Украина", "Днипро" и "Волга" - перевезли 14,6 тыс. пассажиров.