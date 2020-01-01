"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Симферополя в Красноярск

11:40 10.02.2020   Крым

Авиакомпания "Аэрофлот" с 31 марта впервые запустит прямые авиарейсы из оккупированного Симферополя в Красноярск. 

Рейсы по маршруту будут осуществляться до 25 октября, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Симферополь, передает ТАСС.

"Авиакомпания "Аэрофлот" с 31 марта впервые начнет выполнять прямые рейсы между Симферополем и Красноярском. Перелеты будут осуществляться до 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. "Перелеты будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737, время в пути составит около 5 часов. Билеты уже поступили в продажу", - отметили в аэропорту.

В 2019 году на этом направлении работала авиакомпания Nordwind, которая также возобновит полеты с июня, говорится в сообщении. "Таким образом, частота рейсов между столицами Крыма и Красноярского края летом 2020 года значительно вырастет", - отмечается в сообщении.



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