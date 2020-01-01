Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса

11:20 10.02.2020   Азербайджан

Азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways с середины мая 2020 года возобновит авиационное сообщение с Баку, прерванное в зимний период.

Продажа билетов уже стартовала на сайте авиаперевозчика, пишет Думская

Рейсы начнутся с 14 мая и будут осуществляться каждый вторник, на самолетах бразильского производства Embraier 190. Стоимость билета в одну сторону — 52 доллара США.

Buta впервые начала авиасообщение с нашим городом с 31 марта 2019 года, но в конце сезона прекратила полеты.

Buta Airwais является низкобюджетной авиакомпанией — дочкой азербайджанского национального авиаперевозчика — «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Базируется в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев». Флот состоит из шести «Эмбрайеров», самому старшему из которых 6,5 лет, младшему всего 1,5 года.



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