Военнослужащие огнеметного подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа вЮжной Осетии выполнили упражнения боевых стрельб из реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

Огонь велся по мишеням, имитирующим укрытия с живой силой, автомобильную и легкобронированную технику условного противника на дальностях до 700 м. На поражение целей было израсходовано около 50 термобарических ракет, пишет пресс-служба МО России.

В ходе занятий на полигоне огнемётчики отработали действия на марше, развёртывание и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, подготовку к открытию огня, разведку целей и решение задач по управлению огнём из РПО «Шмель».

Также военнослужащие огнеметного подразделения совершенствовали навыки прицеливания с применением диоптрического, оптического и ночного прицелов, определения дальности до них в сложной горно-лесистой местности на огнеметных тренажерах.

В полевых занятиях задействовали около 70 военнослужащих российской военной базы ЮВО.