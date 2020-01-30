Федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» подала в арбитражные суды заявления о взыскании с правительства оккупированного Севастополя и совета министров оккупированного Крыма убытков в сумме 3 миллиарда 679 миллионов 400 тысяч рублей.

Об этом СМИ узнали из судебных материалов, пишут Новости Крыма.

В частности, «Крымская железная дорога» в своем иске к правительству Севастополя требует заплатить 189,3 миллиона рублей убытков, в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2017-2018 годах. От совмина Крыма требуют возмещения таких убытков в размере 3 миллиардов 490 миллионов 100 тысяч рублей.

Предварительное заседание по делу «Крымская железная дорога» VS правительство Севастополя» Арбитражный суд Севастополя назначил на 3 марта. К делу также привлекаются в качестве третьих лиц Федеральная антимонопольная служба, департамента финансов Севастополя и департамент транспорта Севастополя. Арбитражный суд Крыма пока не добрался до иска «Крымской железной дороги» к совету министров оккупированного Крыма — решение о принятии к производству (или наоборот) будет принято позже.

«Крымская железная дорога» ранее уже судилась с исполнительной властью указанных регионов.

Так, Арбитражный суд Крыма до сих пор — с ноября 2018 года — рассматривает заявление «Крымской железной дороги» о взыскании с правительства Республики Крым убытков (сумма постоянно меняется), возникших в результате госрегулирования тарифов на перевозки пассажиров ж/д транспортом в пригородном сообщении, а также о понуждении совета министров Крым заключить соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета для возмещения недополученных доходов, возникающих при госрегулировании тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Арбитражный суд Севастополя в январе 2019 года взыскал с правительства Севастополя в пользу «Крымской железной дороги» 31 тысячу рублей — долга по предоставлению «Крымской железной дороги» субсидии для возмещения затрат, связанных с льготной перевозкой пассажиров ж/д транспортом пригородного сообщения в 2017 году. Этот же суд в том же году дал «Крымской железной дороге» от ворот поворот, когда предприятие подало иск о понуждении правительства Севастополя заключить договор о железнодорожных перевозках в пригородном сообщении с 2018 по 2032 го