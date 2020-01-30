Количество записей о рождении в органах ЗАГС оккупированного Севастополя сокращается с 2015 года .

В 2019 году их было меньше всего за последние шесть лет, пишет Новый Севастополь.

«Записи о рождении – 4 323, это на 229 записей меньше, чем в 2018 году, в процентном соотношении – на 5%», – указано в информации управления ЗАГС Севастополя.

В 2014 году записей было 4 911. Значительное их увеличение произошло в 2015 году – 5 530, оставалось примерно на том же уровне в 2016 году – 5 472. Однако уже с 2017 года наблюдается более интенсивное снижение количества таких записей – 4 918, в 2018 году – 4 552.

«Низкая рождаемость является одной из основных демографических проблем, в минувшем году интервал между рождением и смертью составил 25% в пользу смерти, последний раз такой разрыв был в 2010 году», – указано в информации управления.

В 2018 году этот интервал составил 19%.

Последний раз количество записей о рождении было больше, чем количество регистраций смерти по Севастополю, в 1991 году.