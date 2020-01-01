Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил о намерениях построить две новые военные базы на юго-востоке Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Україна 24», пишет ATR.

«Планируем в ближайшее время построить два качественных новых инфраструктурных объекта — военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО», — отметил глава оборонного ведомства.

Кроме того, министр рассказал о перспективах возведения мобильных городков для военнослужащих ВСУ.

«Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих», — подчеркнул Загороднюк.

Министр отметил, что в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задания украинские танкисты.