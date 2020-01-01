9 лютого в Азербайджані вперше обирали парламент на позачергових виборах. Результат буде визнаний за будь-якої явки.

Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Азербайджан вперше обирає парламент на позачергових виборах. Їх результати визнають за будь-якої явки виборців", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що голосування почалося о восьмій ранку і триватиме до 19 години.

"У неділю, 9 лютого, у Азербайджані проходять позачергові вибори до парламенту країни - Міллі Меджлісу… Загалом на території країни створено 5573 виборчих дільниці. Оголошення попередніх результатів парламентських виборів очікується не пізніше 12 лютого", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за 125 місць у парламенті Азербайджану у одномандатних округах борються 1314 кандидатів. Переможцями вважатимуться ті кандидати, що наберуть найбільше голосів.

"Загалом до виборчих списків внесені понад 5,3 мільйона громадян країни. При цьому виборче законодавство Азербайджану не передбачає нижнього порогу явки на парламентських виборах, тож їх визнають такими, що відбулися за будь-якої явки", - додали в ЗМІ.

Як повідомлялось, 3 грудня на пленарному засіданні Міллі Меджлісу Азербайджану було прийнято звернення до Президента Ільхама Алієва про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів. Чергові вибори повинні були відбутися в листопаді 2020 року.