Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що в пріоритеті в рамках обміну є вихід на свободу кримчан, які отримали найбільші терміни.

Про це він сказав Крым.Реалии, пише Укрінформ.

"Нам СБУ передали весь цей список на затвердження. У нас є свої пріоритети, кого звільняти у першу чергу. Ми вважаємо, що спочатку повинні вийти наші співвітчизники, які отримали в російських судах найбільші терміни - 15-17 років, абсолютно дикі, за якусь літературу", - зазначив він.

На думку Джемілєва, ті, хто сидить під домашнім арештом, підпискою про невиїзд, мають підлягати обміну в останню чергу, оскільки страждають набагато менше, ніж ті, хто сидить у таборах.

30 грудня у представництві Президента України в Автономній Республіці Крим повідомили, що кримських ув'язнених буде включено до наступного етапу звільнення.

Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Всього в рамках обміну Україні видали 76 осіб: 12 військових і 64 цивільних.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова озвучувала різну кількість українських політв'язнів, які перебувають у російському ув'язненні: від 113 до 115, з яких понад 80 - кримські татари. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри має Кримська правозахисна група.