Туреччина продовжує перекидати військову техніку на північний захід Сирії, аби зупинити наступ військ диктатора Башара Асада у провінціях Ідліб і Алеппо.

Упродовж 24 годин турецькі війська перекинули до сусідньої країни ще 430 одиниць техніки. Про це, як повідомляє ZN,UA, пише Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

Окрім техніки Туреччина перекидає до Сирії додаткові сили та боєприпаси, пише агенція Reuters із посиланням на місцевих свідків. Нині турецькі військові облаштовують нові позиції біля Аль-Мастума на східних підступах до міста Ідліб, пише DW.

Збільшення турецької присутності в Ідлібі відбувається на тлі повідомлень про захоплення армією Асада стратегічно важливого міста-перехрестя Саракіб.

Лояльні сирійському диктатору війська захопили майже всю ідлібську ділянку шосе Алеппо-Дамаск. Саме контроль над останньою частиною шосе є каменем спотикання за столом переговорів між сирійськими опозицією та диктатором.

Раніше сирійський державний телеканал демонстрував кадри із зображенням порожніх вулиць міста після багатоденних бомбардувань російської авіації, що підтримує сили Асада. Натомість Анкара підтримує сирійську опозицію, що зараз контролює лише схід провінції Ідліб.

У суботу, 8 лютого, в Анкарі відбулися двосторонні переговори між представниками Росії та Туреччини, що тривали близько трьох годин. Їхні результати не розголошуються, повідомляється лише, що сторони погодилися продовжити діалог наступного тижня.

"Оцінювалися кроки, які можна зробити, аби якомога швидше встановити там (в Ідлібі – ред.) мир та просунути вперед політичний процес", - зазначив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів.

Нагадаємо, 30 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні всіх домовленостей щодо Сирії і закликав її вплинути на режим Башара Асада.

2 лютого Туреччина перекинула на північний захід Сирії понад 200 одиниць військової техніки, аби зупинити наступ російсько-асадовських військ в Ідлібі й Алеппо.

Минулого тижня війська Асада оточили й обстріляли декілька опорних пунктів турецьких військ на півночі Сирії, загинули восьмеро військових. Президент Реджеп Таїп Ердоган забажав, аби Дамаск до кінця місяця відвів війська від турецьких опорних пунктів у Ідлібі.

Як пише журнал The Economist, Туреччина спробує зупинити наступ в Ідлібі. Але, ймовірно, не піде на ризик конфлікту з Росією. Росія ж не хоче війни з Туреччиною, яка є членом НАТО. Тим часом Сирії, можливо, доведеться готуватися до більшого кровопролиття.