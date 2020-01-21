Радиолокационные комплексы Каспийской флотилии взяли под контроль район морского полигона
|08:40 10.02.2020
|Россия
Радиотехнические подразделения Каспийской флотилии в рамках плановых мероприятий боевой подготовки организовали сбор, обработку и анализ информации о морской обстановке в целях повышения эффективности работы экипажей кораблей.
В морских полигонах акватории Каспийского моря дежурные расчеты боевых радиолокационных комплексов РЛК МР-900 и загоризонтной коротковолновой радиолокационной станции (РЛС) ближнего действия «Подсолнух» изучили морскую обстановку в районах выхода боевых кораблей и судов обеспечения КФл, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие радиотехнических подразделений береговых комплексов РЛС выдали целеуказания на командный пункт объединения и пункты управления кораблей в системе разведывательно-ударных комплексов, взяв под полный контроль выбранный район морского полигона.
Всего в мероприятиях были задействованы экипажи 10 кораблей КФл, в том числе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», экипажи быстроходных патрульных катеров «Раптор» и судов обеспечения флотилии.
Сообщается также, что экипаж ракетного корабля «Татарстан» выполнил задачи по предназначению в акватории Каспийского моря.
В ходе выполнения второй специальной курсовой задачи К-2 по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы Каспийской флотилии выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, крупнокалиберного пулемета КПВТ, а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса ЗРК «Оса-МА».
В течение текущей недели личному составу предстоит отработать элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.
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