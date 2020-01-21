Минэкономразвития России приняло решение о консервации 29 недостроенных объектов, строящихся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, для их "последующей реконструкции".

Об этом Крыминформу сообщил министр строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов.

«Министерством экономического развития РФ принято решение о выполнении консервации и мероприятий, направленных на регистрацию объектов незавершенного строительства по 29 объектам федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», – сообщил Храмов.

В основном это объекты, контракты по которым заключены в конце 2016 – начале 2017 годов. Работы прекращены в связи с хищением подрядчиками средств, низким качеством проектной документации, занижением стоимости объекта относительно рыночных цен и некачественным выполнением строительных работ.

Минстрой оккупированного Крыма ведет претензионную работу по проблемным объектам. В прошлом году по всем этим случаям возбуждены уголовные дела, часть средств уже удалось вернуть в бюджет. «Параллельно разрабатывается проектная документация для консервации, а после – для реконструкции с целью обследования фактического состояния объектов, конструкций и материалов. Начать работы по реконструкции данных объектов планируется в 2021 году, а завершить – в 2022-м, точный срок ввода в эксплуатацию будет определен по результатам обследования технического состояния, которое будет выполнено в рамках разработки проектной документации по реконструкции объектов незавершённого строительства», – добавил Храмов.