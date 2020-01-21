Україна приєдналась до послуг та партнерств Агенції НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency — NSPA) і зробила першу закупівлю. Тож тепер має повноцінний доступ до системи закупівель Альянсу.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю виданню Kyiv Post, передає УНН.

Так, в інтерв’ю Загороднюк зазначив, що Міністерство нарешті приєдналось до послуг Агенції НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency — NSPA), і тепер має повноцінний доступ до системи закупівель Альянсу. Нещодавно міністерство здійснило свою першу незначну пробну закупівлю, і має намір продовжувати працювати з цією системою, стійкою до корупції.

"Ми маємо намір придбати в Агенції ті речі, які не виробляються в Україні, і які ми не можемо купувати за міжурядовими угодами", - розповів міністр.

Міністр оборони також зазначив, що всі закупівлі, здійснені через Агенцію, не завдадуть шкоди українським виробникам зброї.

"Це все (закуповується – ред.), що нам потрібно отримати досить швидко - деяке спеціалізоване обладнання. Ми можемо укладати угоди про закупівлі, знаючи, що Агенція запускає процес закупівель належним чином, включаючи порівняльне дослідження. Це дуже хороший інструмент. Крім того, маючи доступ до бази даних (NSPA), ми завжди можемо оцінити адекватність власних цін. Тому що наші ціни вищі, ніж за кордоном», - пояснив Загороднюк.

Зазначимо, що система закупівель Агенції НАТО з підтримки і постачання — це своєрідний натівський ProZorro.

Нагадаємо, що у 2019 році у війська поставлено понад 7 тисяч одиниць озброєння та військової техніки.