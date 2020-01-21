З 9 лютого 2020 року набувають чинності зміни, які стосуються виїзду до тимчасово окупованої території АР Крим, та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років.

Про це на пресконференції розповів помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник прес-служби Іван Шевцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насамперед скажу, що всі зміни спрямовані на спрощення умов перетину адмінмежі - і стосуються вони лише громадян України», - зазначив Шевцов.

По-перше, з 9 лютого дитина може перетинати адмінмежу лише за наявності паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Раніше в цьому переліку також був проїзний документ дитини. У 2015 році проїзні документи дитини перестали видавати взагалі, проте за ними продовжували пропускати, якщо вони не втратили чинності.

«З 2020 року проїзні документи дитини втратили чинність узагалі. Нагадаю, що зараз закордонні паспорти дітям видаються від народження, а з 14 років видається ID-картка», - розповів Шевцов.

Ще одна зміна стосується ситуацій, коли дитина з одним з батьків прямує на материкову частину України. Назад вона повертається з тим самим з батьків, з ким заїхала, без нотаріальної згоди другого з батьків. Це стосується й опікунів, піклувальників, решти осіб, які, згідно з чинним законодавством, є законними представниками дитини.

Раніше в цій ситуації була необхідна нотаріальна згода.

Третя зміна стосується дітей від 14 до 16 років, які навчаються у навчальних закладах у регіонах материкової України.

«Такі діти можуть перетинати адмінмежу без супроводу батьків або їхніх законних представників, але за умови, що в єдиній базі реєстру Міносвіти буде відповідна інформація», - зазначив Шевцов.

Він запевнив, що зараз на КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» у прикордонників є доступ до бази даних Міносвіти.

Представник Прикордонслужби наголосив: усі ці зміни стосуються лише громадян України, решта правил залишаються незмінними.

Як зазначив Шевцов, ще один пункт – якщо громадяни з окупованого Криму прямують на материкову частину України для оформлення документів (паспорта, у тому числі закордонного), то назад на окуповану територію вони мають можливість повернутися за довідками, які отримують у міграційній службі. Зараз це закріплено у законодавстві.

Як підкреслив на пресконференції завсектора Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Денис Чистіков, важливим є те, що ці зміни набувають чинності саме 9 лютого.

За його словами, одна з причин нововведень пов’язана з родинами політв’язнів, чиї батьки перебувають у місцях відбування покарань у Росії - виникла необхідність, щоб їхні діти могли вільно пересуватися з одним із членів родини на материкову частину України. Також це дає можливість інтегруватися в українську спільноту дітям колаборантів - вони можуть отримувати адмінпослуги у супроводі тих членів родини, що не належать до окупаційної влади.

Як підкреслив завідувач сектора регіонального представництва уповноваженого з прав людини Верховної Ради України в АР Крим та місті Севастополі Февзі Каракаш, раніше були проблемні ситуації, пов’язані з перетином адмінмежі, коли не було доручення другого з батьків.

«Ці зміни суттєво полегшать ситуацію, але я хотів би наголосити, що вони стосуються лише тих громадян, які проживають на території окупованого Криму. Громадяни України, які бажають заїхати на окупований півострів у супроводі одного з батьків, повинні надати доручення на прикордонному контролі», - наголосив Каракаш.