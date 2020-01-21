Росія гальмує роботу СММ ОБСЄ через обмеження руху на Донбасі і недопуск в Крим – Ґілмор

08:15 08.02.2020   Крым

Росія перешкоджає роботі ОБСЄ в Україні і не пускає спостерігачів до анексованого Росією Криму.

Про це, як передає «Голос Америки», заявив у Відні очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Ґілмор ІІІ.

«Росія гальмує роботу Спеціальної моніторингової місії, відмовляючи в доступі до Криму і обмежуючи рух спостерігачів у зоні роботи місії», – сказав Ґілмор.

Він закликав Росію вплинути на бойовиків на сході України, і «припинити перешкоджання роботі спостерігачів місії».

«Це дозволило б Росії виконати зобов’язання, які вона взяла на себе у Мінських угодах, і які ще раз повторила на саміті «нормандської четвірки у грудні… Вкрай важливо, щоб Росія та її маріонетки припинили свою тактику затримування в Тристоронній контактній групі. Не слід забувати, що Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця вже після підписання Мінського протоколу 5 вересня 2014 року та Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення зон безпеки від 19 вересня 2014 року», – додав Ґілмор.

Очільник місії США при ОБСЄ висловив жаль, що «російський народ підтримує і прощає цей акт агресії проти сусідньої держави».

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Офіційний Київ неодноразово наполягав на тому, що місія має мати доступ і до анексованого Росією Криму. У ОБСЄ пояснювали, що для того, аби спостерігачі СММ ОБСЄ могли працювати в анексованому Росією Криму, необхідний консенсус серед усіх країн-учасниць організації, в тому числі Росії, а такого консенсусу немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Захоплення українського Криму Москва називає «відновленням історичної справедливості».



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