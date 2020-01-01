Паспортний контроль в мечеті: активісти пікетували ДМС / Фото
|08:01 08.02.2020
|Украина
Декілька десятків людей, представники мусульманської спільноти, активісти, пікетували офіс Державної міграційної служби у зв'язку з паспортним контролем відвідувачів мечеті в Києві.
Минулого тижня ДМС і Національна поліція біля мечеті Ісламського культурного центру Києва на вулиці Дегтярівській влаштували масову перевірку документів мусульман, які прямували на богослужіння, повідомляє Радіо Свобода.
25 осіб без документів доправили у відділення Міграційної служби.
1 Учасники акції принесли зі собою плакати «Ні – поліцейській сваволі», «Україна – правова держава?», «Україна – не Росія», «Покажіть закон, де написано носити паспорт» і інші
2 Перед присутніми виступив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і муфтій ДУМУ «Умма» Саїд Ісмагілов
4 Поліція Києва заявила, що разом зі співробітниками міграційної служби виявили 15 іноземних громадян, які не мали документів, що підтверджують їхнє законне перебування на території України. Серед них: громадяни Росії, Марокко, Азербайджану, Тунісу, Ємену, Єгипту, Казахстану, Сирії, Узбекистану та Лівії
5 Щодо них складені протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України)
6 Рішення про подальше перебування цих громадян на території України ухвалюватиме Державна міграційна служба
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