Декілька десятків людей, представники мусульманської спільноти, активісти, пікетували офіс Державної міграційної служби у зв'язку з паспортним контролем відвідувачів мечеті в Києві.

Минулого тижня ДМС і Національна поліція біля мечеті Ісламського культурного центру Києва на вулиці Дегтярівській влаштували масову перевірку документів мусульман, які прямували на богослужіння, повідомляє Радіо Свобода.

25 осіб без документів доправили у відділення Міграційної служби.



1 Учасники акції принесли зі собою плакати «Ні – поліцейській сваволі», «Україна – правова держава?», «Україна – не Росія», «Покажіть закон, де написано носити паспорт» і інші





2 Перед присутніми виступив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і муфтій ДУМУ «Умма» Саїд Ісмагілов

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4​ Поліція Києва заявила, що разом зі співробітниками міграційної служби виявили 15 іноземних громадян, які не мали документів, що підтверджують їхнє законне перебування на території України. Серед них: громадяни Росії, Марокко, Азербайджану, Тунісу, Ємену, Єгипту, Казахстану, Сирії, Узбекистану та Лівії



5 Щодо них складені протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України)​



6 Рішення про подальше перебування цих громадян на території України ухвалюватиме Державна міграційна служба