Російська делегація в суботу, 8 лютого, приїде в турецьку столицю Анкару, аби обговорити наступ військ уряду Сирії в провінції Ідліб.

Про це в п’ятницю, 7 лютого, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Громадське.

«У Туреччину прибуде делегація з Росії. Ми проведемо перемовини. Наша мета — зупинити агресію сирійського режиму й посприяти політичному процесу», — сказав Чавушоглу в коментарі журналістам.

Сирійська армія під проводом Башара Асада протягом останніх тижнів активізувала наступальні дії в північно-західній провінції Ідліб, що межує з Туреччиною. Це призвело до зростання напруженості між Анкарою (яка підтримує частину сирійських антиурядових повстанців в регіоні) та Москвою (яка підтримує уряд Башара Асада).

Нагадаємо:

29 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії. Тоді особливу увагу турецький лідер приділив ситуації в провінції Ідліб, де сили Асада, підтримувані Росією, ведуть масштабний наступ.

Увечері 2 лютого Туреччина заявила, що перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Башара Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської опозиції.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив «вжити заходів» через цей наступ.

Уранці 3 лютого сирійські війська обстріляли позиції турецьких військ в Ідлібі. За даними Анкари, загинуло шестеро турецьких військових і ще двоє цивільних.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, після того, як сирійська армія під проводом Башара Асада обстріляла війська Туреччини в Ідлібі, до турецького кордону прямує понад мільйон людей.

У жовтні 2019 року Туреччина оголосила про початок військової операції «Джерело миру» на північному сході Сирії — в районах, розташованих біля її кордону. Завдання операції полягало в створенні «зони безпеки» на турецько-сирійському прикордонні, аби переселити туди близько мільйона сирійських біженців із території Туреччини.

Через кілька тижнів Росія, Туреччина й Сирія домовилися про призупинення операції, однак бойові дії між турецькою стороною (яка підтримує частину опозиції в регіоні) й сирійськими військами (яких підтримує Росія) не припинилися.