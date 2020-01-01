Делегація з Росії приїде в Туреччину, аби обговорити загострення в Сирії

20:45 07.02.2020   Турция

Російська делегація в суботу, 8 лютого, приїде в турецьку столицю Анкару, аби обговорити наступ військ уряду Сирії в провінції Ідліб.

Про це в п’ятницю, 7 лютого, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Громадське.

«У Туреччину прибуде делегація з Росії. Ми проведемо перемовини. Наша мета — зупинити агресію сирійського режиму й посприяти політичному процесу», — сказав Чавушоглу в коментарі журналістам.

Сирійська армія під проводом Башара Асада протягом останніх тижнів активізувала наступальні дії в північно-західній провінції Ідліб, що межує з Туреччиною. Це призвело до зростання напруженості між Анкарою (яка підтримує частину сирійських антиурядових повстанців в регіоні) та Москвою (яка підтримує уряд Башара Асада).

Нагадаємо:

29 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії. Тоді особливу увагу турецький лідер приділив ситуації в провінції Ідліб, де сили Асада, підтримувані Росією, ведуть масштабний наступ.
Увечері 2 лютого Туреччина заявила, що перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Башара Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської опозиції.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив «вжити заходів» через цей наступ.
Уранці 3 лютого сирійські війська обстріляли позиції турецьких військ в Ідлібі. За даними Анкари, загинуло шестеро турецьких військових і ще двоє цивільних.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, після того, як сирійська армія під проводом Башара Асада обстріляла війська Туреччини в Ідлібі, до турецького кордону прямує понад мільйон людей.

У жовтні 2019 року Туреччина оголосила про початок військової операції «Джерело миру» на північному сході Сирії — в районах, розташованих біля її кордону. Завдання операції полягало в створенні «зони безпеки» на турецько-сирійському прикордонні, аби переселити туди близько мільйона сирійських біженців із території Туреччини.

Через кілька тижнів Росія, Туреччина й Сирія домовилися про призупинення операції, однак бойові дії між турецькою стороною (яка підтримує частину опозиції в регіоні) й сирійськими військами (яких підтримує Росія) не припинилися.

 



Ще на цю тему:

09:45 05.02.2020
Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив готовність "без гніву" вести з Росією діалог про Сирію
16:41 08.01.2020
Путін і Ердоган проводять переговори сам на сам
09:45 12.12.2019
Туреччина і РФ обговорять Сирію
10:30 17.10.2019
Ердоган наступного тижня прилетить у Сочі на зустріч з Путіним
10:00 20.09.2019
Россия пытается продать Турции Sukhoi SuperJet
09:25 17.09.2019
Путін заявив, що обговорює з Туреччиною поставки нового озброєння
12:40 27.08.2019
Путин и Эрдоган 27 августа на переговорах обсудят вопросы урегулирования в Украине
09:00 23.08.2019
МИД: Россия продолжит взаимодействие с Турцией в рамках договоренностей по сирийскому Идлибу
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
18:41 03.05.2019
Москва готова поддержать стремление Турции в развитии собственной оборонной промышленности
08:41 09.04.2019
Путин и Эрдоган поспорили, но согласились на расширение сотрудничества
10:21 08.04.2019
Ердоган проведе переговори з Путіним у Москві
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.02.2020
Грузія чекає ще більше туристів з України в 2020 році
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
17:43 07.02.2020
МЗС РФ розкритикувало грецького автора путівників за "очорнення Росії та РПЦ"
16:42 07.02.2020
Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії
15:41 07.02.2020
Washington Post: США пора ввести санкції проти Росії за нову криваву бійню в Сирії
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 07.02.2020
Делегація з Росії приїде в Туреччину, аби обговорити загострення в Сирії
19:41 07.02.2020
В Туреччині запущено виробництво танків Kaplan MT
18:01 07.02.2020
Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 07.02.2020
АМКУ обязал МИУ утвердить прозрачную методику расчета портовых сборов
20:01 07.02.2020
МЗС розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні
19:21 07.02.2020
У Вайля идея направить воду по Северо-Крымскому каналу вспять – с Юга на Север
19:01 07.02.2020
Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд