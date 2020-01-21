АМКУ обязал МИУ утвердить прозрачную методику расчета портовых сборов
|20:30 07.02.2020
|Украина
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал Министерство инфраструктуры в течение четырех месяцев разработать и утвердить методику расчета ставок портовых сборов.
Об этом сообщила пресс служба АМКУ, передают Порты Украины.
«Комитет 6 февраля 2020 года принял решение, которым признал действия Министерства инфраструктуры Украины по установлению размеров ставок портовых сборов и скидок к ним при отсутствии утвержденной Методики расчета таких сборов нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа власти, которые могут привести к искажению конкуренции. Комитет обязал министерство в течение четырех месяцев разработать и утвердить прозрачную и недискриминационную методику расчета размеров ставок портовых сборов», — указала пресс-служба.
Согласно сообщению, АМКУ занялся исследованием вопроса установления министерством ставок портовых сборов и скидок к ним по заявлению ООО «СП «Нибулон». Как выяснилось, эти сборы были утверждены при отсутствии методики и без соответствующего экономического обоснования.
Пресс-служба АМКУ напомнила, что размеры портовых сборов (корабельного, причального, канального и других) должны устанавливаться для каждого морского порта согласно утвержденной методике, а средства от этих сборов направляются исключительно по целевому назначению — на финансирование содержания соответствующих сооружений.
От размера портовых сборов в значительной степени зависит экономическая привлекательность морских портов и услуг стивидорных компаний: высокие ставки при прочих равных условиях снижают конкурентоспособность портовых операторов.
В ноябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 30 апреля 2020 года принять меры относительно «оптимизации системы портовых сборов и приведения их к конкурентному уровню, в том числе — утверждения методики расчета размеров ставок портовых сборов, порядка взимания портовых сборов и размеров ставок таких сборов, порядка учета и использования средств от портовых сборов».
В 2018 году Мининфраструктуры разработало проект приказа «Об утверждении Методики расчета ставок портовых сборов». «Методика расчета размеров ставок портовых сборов разработана в связи с необходимостью одновременного решения следующих основных задач: определения механизма расчета ставок, (…) снижения уровня удельных затрат портовых сборов на единицу груза в портах Украины до уровня иностранных портов, учета лучшего мирового опыта, рекомендаций зарубежных экспертов», — отмечалось в пояснительной записке. Согласно проекту, формирование ставок портовых сборов планировалось на основе двух составляющих: базовой ставки и инвестиционной составляющей.
С 1 января 2018 года Кабмин уменьшил ставки портовых сборов до 20% и снизил долю отчисления чистой прибыли ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в государственный бюджет с 75% до 50%.
В июле 2019 года и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс выразил мнение, что снижение портовых сборов целесообразно при ставке отчисляемых АМПУ в госбюджет дивидендов не более 30%.
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