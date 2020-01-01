Всього в 2019 році Грузію відвідали понад 9,5 мільйонів іноземних туристів, що на 7,8% більше, ніж роком раніше (майже 8,7 мільйонів).

Про це на прес-конференції в Києві повідомив посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, передає УНІАН.

«Для Грузії минулий рік виявився успішним в плані туризму. Це одна з основних галузей економіки Грузії. Ми сподіваємося, що в майбутньому році кількість українських туристів у нашій країні продовжить збільшуватися, адже 200 тисяч відпочиваючих з сорокамільйонного населення України – це не межа. Тим більше, що в Грузії можна відпочивати усі 12 місяців року», - заявив посол Шарашенідзе.

Згідно з даними посольства, Україна опинилася на 6 місці за кількістю іноземних туристів, які відвідують Грузію - більше 207,6 тисяч осіб проти 177 тисяч роком раніше (зростання 17,3%). Також відзначається істотне збільшення потоку туристів з Узбекистану (+102%), Киргизстану (+100%), Казахстану (+76%), Китаю (+50) і Саудівської Аравії (+50). Також в 2019 році до Грузії стали частіше їздити туристи з країн ЄС - Німеччини (+38%), Польщі (+32%) і Франції (+28%).

Вже за січень 2020 року також відзначається зростання кількості іноземних туристів у Грузії на 19,8% - 633,2 тисячі проти 528,7 роком раніше. Серед них українців - 12,8 тисяч, що на 22,4% більше, ніж у січні минулого року. При цьому присутній на прес-конференції губернатор регіону Імеретія в Грузії Шавлего Табатадзе зазначив, що їхній край готує кілька новинок до нового туристичного сезону.

Зокрема, у найближчі місяці в аеропорту головного міста Імеретії – Кутаїсі – планується відкриття нового терміналу, що дозволить у кілька разів збільшити його пасажиропотік.

Водночас представник авіакомпанії Yan Air Світлана Ільченко розповіла про плани на наступний рік. «Минулий рік склався у нас досить успішно. Ми виконували щоденні рейси в Батумі – Київ-Батумі, Одеса-Батумі, Харків-Батумі. Коли закрили авіасполучення між Росією і Грузією, ми тоді додали ще додаткові 10 рейсів. У цьому році ми також запланували виконання регулярних рейсів Київ-Батумі.

Ми починаємо програму польотів з 12 квітня. Будемо поступово нарощувати кількість рейсів, і до кінця червня ми вийдемо на 9 рейсів на тиждень. Також ми будемо з Одеси до Батумі двічі на тиждень літати з початку програми 1 травня. І з Харкова до Батумі теж два рейси на тиждень з 1 травня», - розповіла вона.



