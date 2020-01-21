МЗС розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні

20:01 07.02.2020   Украина

З ухваленням 16 січня 2020 року Закону "Про повну загальну середню освіту" Україна виконала усі рекомендації Венеціанської Комісії щодо Закону "Про освіту" і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

7 лютого Пристайко провів зустріч з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Сторони обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, зокрема імплементацію Закону України "Про освіту" і питання національної меншини", - йдеться у повідомленні.

Сійярто підкреслив "зацікавленість Угорщини у покращенні двосторонніх відносин з Україною та активізації економічної співпраці".

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Києва Сійярто заявив, що Україні варто змінити мовні норми щойно ухваленого закону про середню освіту, однак не став деталізувати, яких саме змін очікує угорська сторона.

Згодом Міністерство освіти та науки розкрило деталі урядових переговорів із міністром закордонних справ Угорщини щодо мови освіти.



Ще на цю тему:

16:01 05.02.2020
Більшість українців готова підтримати вступ до ЄС та НАТО на референдумі - опитування
15:01 05.02.2020
Уряд схвалив річну національну програму Україна-НАТО
11:30 05.02.2020
Кабмін сьогодні планує затвердити національну програму Україна-НАТО на 2020 рік
09:15 05.02.2020
У штаб-квартирі НАТО обговорили ключові реформи в оборонному секторі Україні
12:21 03.02.2020
США направлять до Європи 20 тисяч військових для найбільших навчань НАТО
11:21 30.01.2020
У НАТО позитивно оцінили виконання Україною реформ
17:40 28.01.2020
Україна ставить амбітні цілі у відносинах НАТО за двома напрямками
17:15 28.01.2020
У Раді закликали НАТО вирішити питання з наданням Україні ПДЧ
10:01 28.01.2020
Україна може вступити в НАТО швидше, ніж в Євросоюз - Кулеба
09:15 28.01.2020
Кабмін і НАТО проведуть тренінги для держслужбовців - Кулеба
19:30 27.01.2020
Уряд разом з НАТО вперше проведе тренінг для держслужбовців 52 інституцій
17:01 24.01.2020
В Україні презентували перший підручник з НАТОзнавства В Україні презентували перший підручник з НАТОзнавства
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.02.2020
Грузія чекає ще більше туристів з України в 2020 році
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
17:43 07.02.2020
МЗС РФ розкритикувало грецького автора путівників за "очорнення Росії та РПЦ"
16:42 07.02.2020
Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії
15:41 07.02.2020
Washington Post: США пора ввести санкції проти Росії за нову криваву бійню в Сирії
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 07.02.2020
Делегація з Росії приїде в Туреччину, аби обговорити загострення в Сирії
19:41 07.02.2020
В Туреччині запущено виробництво танків Kaplan MT
18:01 07.02.2020
Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 07.02.2020
АМКУ обязал МИУ утвердить прозрачную методику расчета портовых сборов
20:01 07.02.2020
МЗС розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні
19:21 07.02.2020
У Вайля идея направить воду по Северо-Крымскому каналу вспять – с Юга на Север
19:01 07.02.2020
Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд