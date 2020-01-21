МЗС розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні
|20:01 07.02.2020
|Украина
З ухваленням 16 січня 2020 року Закону "Про повну загальну середню освіту" Україна виконала усі рекомендації Венеціанської Комісії щодо Закону "Про освіту" і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.
7 лютого Пристайко провів зустріч з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
"Сторони обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, зокрема імплементацію Закону України "Про освіту" і питання національної меншини", - йдеться у повідомленні.
Сійярто підкреслив "зацікавленість Угорщини у покращенні двосторонніх відносин з Україною та активізації економічної співпраці".
Як повідомлялося раніше, під час візиту до Києва Сійярто заявив, що Україні варто змінити мовні норми щойно ухваленого закону про середню освіту, однак не став деталізувати, яких саме змін очікує угорська сторона.
Згодом Міністерство освіти та науки розкрило деталі урядових переговорів із міністром закордонних справ Угорщини щодо мови освіти.
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