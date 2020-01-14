В Туреччині запущено виробництво танків Kaplan MT

19:41 07.02.2020   Турция

В Туреччині запущено серійне виробництво середніх танків Kaplan MT (Harimau), розроблений для потреб індонезійської армії.

Про це агентству «Анадолу» розказав генеральний директор турецької компанії FNSS Наїль Курт, повідомляє Український мілітарний портал.

Наприкінці минулого року було узгоджено контракт на поставку перших 18 одиниць танків Kaplan MT (Harimau).

Перший зразок Kaplan MT (Harimau) має бути переданий Індонезії вже до кінця 2020 року, а більшість машин – впродовж 2021 року.

«Вже декілька країн озвучили інтерес до проекту. Одна з них на стадії прийняття рішення. Відбулись випробування танку. Якщо отримаємо замовлення, то зможемо налагодити експорт сучасної оборонної промисловості у треті країни», – сказав Курт

Нагадаємо, що 16 квітня 2019 року міністр оборони Індонезії Рьякуду підписав замовлення на купівлю першої партії танків Harimau (індонезійська назва для Kaplan MT) з державною компанією PT Pindad.

В рамках угоди на суму у 135 млн доларів буде виготовлено 18 танків.

Проект зі створення Kaplan MT було запущено в інтересах збройних сил Індонезії у 2014 році, коли партнером індонезійській компанії PT Pindad виступила турецька Savunma Sistemleri.

Бойова машина Kaplan MT (Harimau) має повну вагу у 32 тонни та здатна розвивати швидкість до 78 км/годину. Це забезпечується двигуном дизельним двигуном Caterpillar C13 потужністю 711 кінські сили.

Основне озброєння танку – 105-мм гармата Cockerill, допоміжне – 7,62 мм кулемет.



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