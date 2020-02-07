Так называемый «глава госкомитета по водному хозяйству» рассказал журналистам о предстоящей масштабной реконструкции водного хозяйства, которая позволит использовать 50 млн кубометров воды для орошения Северного Крыма.

Оккупанты в пожарном порядке «переобулись» и теперь от кризиса в водоснабжении перешли к рассказам о невероятных водных и оросительных прорывах, сообщает Флот2017.

Главная идея оккупационного «госкомводхоза» — повернуть вспять Северо-Крымский канал, что даст возможность 50 млн кубометров направить на орошение сельхозугодий северного Крыма. Для этого Вайль планирует воду из двух водохранилищ Белогорского и Тайганского направить по оросительной системе Северо-Крымского канала на север Крыма. Всего-то обеспечить работу вспять Северо-Крымского канала веерно на 50 — 150 км.

До сегодняшнего дня вода Белогорского и Тайганского водохранилищ направлялась в Восточный Крым для снабжения водой Феодосии и Керчи. Такая практика существовала с 2014 года. Теперь вода из двух водохранилищ должна пойти на север Крыма и естественно не самотёком. А Восточный Крым будет обеспечиваться только подземными водами, так задумали в «госкомводхозе» оккупантов.

«После ввода в эксплуатацию строящегося сегодня водовода в восточный Крым этот регион будет обеспечиваться только лишь из подземных источников. Водный ресурс, который остается в Белогорском и Тайганском водохранилищах, мы предложили перебросить на север Крыма до Джанкоя по системе Северо-Крымского канала. Это потребует реконструкции двух насосных станций на Северо-Крымском канале, а также строительства трех дамб», – заявил Вайль журналистам.

В «гсокомводхозе» уверены, что смогут таким образом орошать поля Советского, Нижнегорского, Джанскойского, Красногвардейского и Первомайского районов.

Но, напоминаем, сам Вайль признался, что это пока только фантазия на скорую руку, чтобы отвлечь внимание так как:

«Проекта еще нет. Пока мы просим включить это мероприятие в федеральную целевую программу, чтобы выйти на технико-экономическое обоснование, изготовить проектно-сметную документацию и приступить к реконструкции существующей системы Северо-Крымского канала. Сейчас мы работаем с Минэкономразвития России по этому вопросу», – сообщил «глава госкомводхоза республики».