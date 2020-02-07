У Вайля идея направить воду по Северо-Крымскому каналу вспять – с Юга на Север
|19:21 07.02.2020
|Крым
Так называемый «глава госкомитета по водному хозяйству» рассказал журналистам о предстоящей масштабной реконструкции водного хозяйства, которая позволит использовать 50 млн кубометров воды для орошения Северного Крыма.
Оккупанты в пожарном порядке «переобулись» и теперь от кризиса в водоснабжении перешли к рассказам о невероятных водных и оросительных прорывах, сообщает Флот2017.
Главная идея оккупационного «госкомводхоза» — повернуть вспять Северо-Крымский канал, что даст возможность 50 млн кубометров направить на орошение сельхозугодий северного Крыма. Для этого Вайль планирует воду из двух водохранилищ Белогорского и Тайганского направить по оросительной системе Северо-Крымского канала на север Крыма. Всего-то обеспечить работу вспять Северо-Крымского канала веерно на 50 — 150 км.
До сегодняшнего дня вода Белогорского и Тайганского водохранилищ направлялась в Восточный Крым для снабжения водой Феодосии и Керчи. Такая практика существовала с 2014 года. Теперь вода из двух водохранилищ должна пойти на север Крыма и естественно не самотёком. А Восточный Крым будет обеспечиваться только подземными водами, так задумали в «госкомводхозе» оккупантов.
«После ввода в эксплуатацию строящегося сегодня водовода в восточный Крым этот регион будет обеспечиваться только лишь из подземных источников. Водный ресурс, который остается в Белогорском и Тайганском водохранилищах, мы предложили перебросить на север Крыма до Джанкоя по системе Северо-Крымского канала. Это потребует реконструкции двух насосных станций на Северо-Крымском канале, а также строительства трех дамб», – заявил Вайль журналистам.
В «гсокомводхозе» уверены, что смогут таким образом орошать поля Советского, Нижнегорского, Джанскойского, Красногвардейского и Первомайского районов.
Но, напоминаем, сам Вайль признался, что это пока только фантазия на скорую руку, чтобы отвлечь внимание так как:
«Проекта еще нет. Пока мы просим включить это мероприятие в федеральную целевую программу, чтобы выйти на технико-экономическое обоснование, изготовить проектно-сметную документацию и приступить к реконструкции существующей системы Северо-Крымского канала. Сейчас мы работаем с Минэкономразвития России по этому вопросу», – сообщил «глава госкомводхоза республики».
Ще на цю тему:
"Воду до Криму? Абсурд!" Джемілєв розвінчав гучний фейк
Сильные осадки ожидаются в оккупированном Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться - российский гидрометцентр
Воды нет, но есть программа: оккупанты решили Северо-Крымский канал сделать водохранилищем
В оккупированном Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести
Цьогоріч водопостачання до півострова точно не відновлять
В оккупированном Симферополе будут из-за дефицита отключать воду
Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму
Україна не має наміру відновлювати подавання води у Крим до деокупації півострова – постпред президента
Туристы оказались ни при чем: водохранилища оккупированного Крыма продолжают мелеть
СБУ: На Херсонщині спецслужби РФ намагаються дестабілізувати ситуацію для розблокування подачі води в Крим
Водный расклад от оккупантов – кто, откуда пьёт воду в Крыму