Росія вивела частину військового персоналу з району Таль-Тамр в сирійській провінції Хасеке і тим самим скоротила свою присутність на північному сході країни.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu з посиланням на місцеві джерела.

Район Таль-Тамр в провінції Хасеке перебуває під контролем курдського угруповання YPG і межує з районом проведення турецької операції "Джерело миру".

У грудні 2019 року російські військові створили в Таль-Тамрі спостережний пункт, однак 6 лютого вдень на 30 броньованих автомобілях нібито покинули цей район.

Американські військові, дислоковані в районах Сирії, підконтрольних YPG, 19 січня запобігли спробі російських військових пройти до нафтового родовища "Джул Аги" в районі Румейлан на північному сході провінції Хасеке.

Після початку останньої турецької військової операції США покинули низку військових баз в Сирії, частина з яких перейшла до Росії.

Зараз російські військові дислоковані щонайменше в 10 точках на підконтрольних YPG територіях Сирії - в Манбіджі, Айн-аль-Арабі, Рацці і Хасеке.