Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
|18:21 07.02.2020
|Молдова
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий надати невизнаному Придністров'ю широку автономію.
Про це йдеться у його відеозверненні, пише УНІАН.
За його словами, за останні роки Кишинів визнав дипломи придністровських вишів, розв'язав проблему видачі реєстраційних автомобільних номерів, також ведеться робота по усуненню роумінгу в телефонному зв'язку.
Водночас Додон відзначив, що політичне врегулювання може відбутися тільки в результаті переговорів. «Як будемо політично це інтегрувати, як цю проблему вирішити? Потрібно сідати і розмовляти. Ми готові вийти з цієї ситуації, готові дати гарантії, готові дати досить велику автономію», — сказав Додон.
Він додав, що на переговорах сторони повинні визнати спільне майбутнє. «Тому що не буде незалежності цього регіону, ви це все розумієте. Єдиний вихід - потрібно бути разом, сісти поряд і це вирішити», — уклав Додон.
Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, яка закликає вивести з невизнаної республіки Придністров'я російські війська. Восени 2017 року в Австрії відбулися перші за півтора року переговори сторін щодо Придністров'я. Придністров'я — самопроголошена держава, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Незалежність так званої «ПМР» було проголошено у серпні 1991 року за ініціативи сепаратистів, підтримуваних російською армією. На території Придністров’я розміщується контингент російських збройних сил і військова частина №13962 — два батальйони загальною чисельністю близько тисячі осіб.
Ще на цю тему:
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Молдова обмежила рух автомобілів з номерами “ПМР”
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови