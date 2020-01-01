Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю

18:21 07.02.2020   Молдова

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий надати невизнаному Придністров'ю широку автономію.

Про це йдеться у його відеозверненні, пише УНІАН.

За його словами, за останні роки Кишинів визнав дипломи придністровських вишів, розв'язав проблему видачі реєстраційних автомобільних номерів, також ведеться робота по усуненню роумінгу в телефонному зв'язку.

Водночас Додон відзначив, що політичне врегулювання може відбутися тільки в результаті переговорів. «Як будемо політично це інтегрувати, як цю проблему вирішити? Потрібно сідати і розмовляти. Ми готові вийти з цієї ситуації, готові дати гарантії, готові дати досить велику автономію», — сказав Додон.

Він додав, що на переговорах сторони повинні визнати спільне майбутнє. «Тому що не буде незалежності цього регіону, ви це все розумієте. Єдиний вихід - потрібно бути разом, сісти поряд і це вирішити», — уклав Додон.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, яка закликає вивести з невизнаної республіки Придністров'я російські війська. Восени 2017 року в Австрії відбулися перші за півтора року переговори сторін щодо Придністров'я. Придністров'я — самопроголошена держава, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Незалежність так званої «ПМР» було проголошено у серпні 1991 року за ініціативи сепаратистів, підтримуваних російською армією. На території Придністров’я розміщується контингент російських збройних сил і військова частина №13962 — два батальйони загальною чисельністю близько тисячі осіб.

 



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