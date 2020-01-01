МЗС РФ розкритикувало грецького автора путівників за "очорнення Росії та РПЦ"

17:43 07.02.2020   Россия

 Книга Александроса Массаветаса “Третій Рим”, що вийшла в Греції та інтерв’ю з автором, опубліковане 28 січня 2020 року в газеті Kathimerini, рясніють “брехливими твердженнями і абсурдними звинуваченнями на адресу Росії”.

Такої думки дотримується МЗС РФ, де згадана книга і публікація про неї віднесені до розряду фейків, пише УНН.

“Массаветас закликає грецького читача усвідомити „всю серйозність геостратегічної загрози з боку Росії“, яка протягом століть намагається „підірвати могутність Афін“ і активно використовує для цього Російську православну церкву (РПЦ), — звернули увагу в дипвідомстві. — В хворій уяві „викривача“ наша країна постає зловісною силою, яка веде проти Греції „гібридну війну“, „виключно організовано і вміло“ маніпулює грецькою громадською думкою, підкуповує впливових коментаторів і шантажує ієрархів в Елладській православній церкві”.

У міністерстві висловили здивування в зв’язку з тим, що найяскравіші спільні досягнення, якими росіяни дорожать разом з греками, а також двосторонні культурно-гуманітарні заходи “є, в подачі автора, нічим іншим, як прямим шкідництвом з боку Москви і втручанням у внутрішні справи Греції”.

“Массаветас дійшов до того, що провів пряму аналогію між Російською православною церквою і радикальним ісламом на тій підставі, що в ряд храмів РПЦ можуть не впустити жінок в брюках, а також відкрито протиставляє нашу православну традицію грецькій, — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті МЗС РФ. — Одночасно він без найменших докорів сумління заявляє, що його складно запідозрити в нелюбові до російського православ’я”.

Як відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві, Массаветас не є істориком або письменником, заробляючи на життя написанням туристичних путівників. “Охоче надаючи трибуну подібним персонажам, які готові йти на будь-які хитрощі і відверті підробки, щоб перекрутити і очорнити спільні сторінки російсько-грецької історії, певні ЗМІ Греції зайвий раз демонструють свою орієнтацію на зовнішні сили, які бажають вбити клин між Москвою і Афінами”, — вважають в МЗС РФ.

Додамо, що раніше у МЗС РФ відповіли на слова міністра закордонних справ Польщі про перемогу в “суперечці” з Москвою.



Ще на цю тему:

19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
16:30 15.10.2019
Москалькова заявила, що стежить за долею 36 утримуваних в Україні росіян
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
17:43 07.02.2020
МЗС РФ розкритикувало грецького автора путівників за "очорнення Росії та РПЦ"
16:42 07.02.2020
Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії
15:41 07.02.2020
Washington Post: США пора ввести санкції проти Росії за нову криваву бійню в Сирії
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
18:01 07.02.2020
Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
19:15 06.02.2020
Туреччина перекинула танки в Ідліб / ВІдео
17:45 06.02.2020
В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео
Всі новини країни
Украина Украина
19:21 07.02.2020
У Вайля идея направить воду по Северо-Крымскому каналу вспять – с Юга на Север
19:01 07.02.2020
Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ
17:21 07.02.2020
У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО - Загороднюк
17:01 07.02.2020
Адвокат кримських татар: За читання книг можна отримати більше, ніж за теракт
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд