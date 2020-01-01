Книга Александроса Массаветаса “Третій Рим”, що вийшла в Греції та інтерв’ю з автором, опубліковане 28 січня 2020 року в газеті Kathimerini, рясніють “брехливими твердженнями і абсурдними звинуваченнями на адресу Росії”.

Такої думки дотримується МЗС РФ, де згадана книга і публікація про неї віднесені до розряду фейків, пише УНН.

“Массаветас закликає грецького читача усвідомити „всю серйозність геостратегічної загрози з боку Росії“, яка протягом століть намагається „підірвати могутність Афін“ і активно використовує для цього Російську православну церкву (РПЦ), — звернули увагу в дипвідомстві. — В хворій уяві „викривача“ наша країна постає зловісною силою, яка веде проти Греції „гібридну війну“, „виключно організовано і вміло“ маніпулює грецькою громадською думкою, підкуповує впливових коментаторів і шантажує ієрархів в Елладській православній церкві”.

У міністерстві висловили здивування в зв’язку з тим, що найяскравіші спільні досягнення, якими росіяни дорожать разом з греками, а також двосторонні культурно-гуманітарні заходи “є, в подачі автора, нічим іншим, як прямим шкідництвом з боку Москви і втручанням у внутрішні справи Греції”.

“Массаветас дійшов до того, що провів пряму аналогію між Російською православною церквою і радикальним ісламом на тій підставі, що в ряд храмів РПЦ можуть не впустити жінок в брюках, а також відкрито протиставляє нашу православну традицію грецькій, — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті МЗС РФ. — Одночасно він без найменших докорів сумління заявляє, що його складно запідозрити в нелюбові до російського православ’я”.

Як відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві, Массаветас не є істориком або письменником, заробляючи на життя написанням туристичних путівників. “Охоче надаючи трибуну подібним персонажам, які готові йти на будь-які хитрощі і відверті підробки, щоб перекрутити і очорнити спільні сторінки російсько-грецької історії, певні ЗМІ Греції зайвий раз демонструють свою орієнтацію на зовнішні сили, які бажають вбити клин між Москвою і Афінами”, — вважають в МЗС РФ.

Додамо, що раніше у МЗС РФ відповіли на слова міністра закордонних справ Польщі про перемогу в “суперечці” з Москвою.