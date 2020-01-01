У місті Маріуполь Донецької області та в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, невдовзі будуть побудовані військові бази за стандартами НАТО.

Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства оборони України є розвиток будівництва інфраструктури. Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна — у Маріуполі, інша — у Сєвєродонецьку", - сказав міністр оборони.

Андрій Загороднюк також зазначив, що цьогоріч силами Міністерства оборони України, зокрема Державною спеціальною службою транспорту, буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що за підсумками призову в армію у 2019 році на військовій службі опинилися 15 200 призовників та 700 офіцерів запасу.