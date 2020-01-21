Адвокат кримських татар у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) Ліля Гемеджі вважає обурливим той факт, що за зберігання і читання книг про виховання дітей передбачаються строки більші, ніж за теракт.

Про це йдеться у відео, яке розмістила на Facebook "Кримська солідарність", повідомляє Укрінформ.

"У суді обговорювалася книга про виховання дітей та їх адаптацію в суспільстві. Це говорить про те, що ніяким тероризмом вони (фігуранти справи - ред.) не займалися, були соціально активними громадянами і зразковими батьками. Але те, що за читання книг про виховання або наявність таких книг передбачаються строки вищі, ніж за фактичний теракт, - обурливо", - заявила Гемеджі.

За її словами, всім восьми фігурантам справи продовжили строк тримання під вартою на три місяці до 13 травня 2020 року, проігнорувавши клопотання захисту про домашній арешт.

"Зникнути наші підзахисні не мають можливості, у них тісні соціальні зв'язки на території Криму і немає фінансових вкладень за межами Криму, але суд не зважив на це і в стандартному порядку задовольнив клопотання прокурори", - сказала адвокат.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року, під час масових облав у м. Бахчисарай за обвинуваченням в "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекірʼяєва та Ернеса Аметова.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір".