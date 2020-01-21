Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії
|16:42 07.02.2020
|Россия
Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії.
Це буде перший офіційний візит очільника албанського уряду до РФ за останні 25 років, повідомляє Балканський оглядач.
Головною темою переговорів в Москві буде "російсько-українська криза".
Прем'єр-міністр Албанії з часу початку головування Албанії в ОБСЄ вже відвідав Україну, штаб-квартиру НАТО та Сполучені Штати, де зустрівся із Державним секретарем США Майком Помпео.
6 лютого діючий глава ОБСЄ виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, назвав врегулювання кризи в Україні та навколо неї одним із пріоритетів албанського головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі в 2020 році.
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