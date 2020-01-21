Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії.

Це буде перший офіційний візит очільника албанського уряду до РФ за останні 25 років, повідомляє Балканський оглядач.

Головною темою переговорів в Москві буде "російсько-українська криза".

Прем'єр-міністр Албанії з часу початку головування Албанії в ОБСЄ вже відвідав Україну, штаб-квартиру НАТО та Сполучені Штати, де зустрівся із Державним секретарем США Майком Помпео.

6 лютого діючий глава ОБСЄ виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, назвав врегулювання кризи в Україні та навколо неї одним із пріоритетів албанського головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі в 2020 році.