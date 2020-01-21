Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії

16:42 07.02.2020   Россия

Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії.

Це буде перший офіційний візит очільника албанського уряду до РФ за останні 25 років, повідомляє Балканський оглядач.

Головною темою переговорів в Москві буде "російсько-українська криза".

Прем'єр-міністр Албанії з часу початку головування Албанії в ОБСЄ вже відвідав Україну, штаб-квартиру НАТО та Сполучені Штати, де зустрівся із Державним секретарем США Майком Помпео.

6 лютого діючий глава ОБСЄ виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, назвав врегулювання кризи в Україні та навколо неї одним із пріоритетів албанського головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі в 2020 році.



Ще на цю тему:

15:41 05.02.2020
У Польщі оголосили про припинення імпорту вугілля з Росії
09:45 03.02.2020
Посол Британії у РФ підтвердила, що Скрипалі живі
20:41 30.01.2020
У Росії заявили про відсутність нових домовленостей з Україною щодо обміну
10:50 30.01.2020
За прощення Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка
16:51 28.01.2020
Росія заявляє, що може сама добудувати Nord Stream 2
14:41 28.01.2020
"Венеціанка" проаналізує конституційну реформу Путіна на порушення принципів Ради Європи
11:41 28.01.2020
"Росатом" переміщує регіональний центр до Будапешта, угорська опозиція вимагає пояснень
11:59 25.01.2020
Сурков пішов з держслужби: "змінився курс на українському напрямку"
14:41 24.01.2020
Росія наступного тижня направить послання "п'ятірці" Радбезу ООН про проведення саміту
08:45 24.01.2020
У МЗС Росії прокоментували порівняння Нідерландами атак на МН17 і український літак в Ірані
12:45 22.01.2020
"Всім набридли": Пушков порівняв із собаками українських депутатів в ПАРЄ
17:41 20.01.2020
Путін вніс до Держдуми проект поправок до конституції РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
17:43 07.02.2020
МЗС РФ розкритикувало грецького автора путівників за "очорнення Росії та РПЦ"
16:42 07.02.2020
Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії
15:41 07.02.2020
Washington Post: США пора ввести санкції проти Росії за нову криваву бійню в Сирії
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
19:41 07.02.2020
В Туреччині запущено виробництво танків Kaplan MT
18:01 07.02.2020
Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
19:15 06.02.2020
Туреччина перекинула танки в Ідліб / ВІдео
Всі новини країни
Украина Украина
19:21 07.02.2020
У Вайля идея направить воду по Северо-Крымскому каналу вспять – с Юга на Север
19:01 07.02.2020
Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ
17:21 07.02.2020
У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО - Загороднюк
17:01 07.02.2020
Адвокат кримських татар: За читання книг можна отримати більше, ніж за теракт
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд