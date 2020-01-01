Коронавірус: на лайнері, де працюють українці, суттєво зросла кількість хворих

16:21 07.02.2020   Украина

Кількість хворих на коронавірус 2019 nCoV на круїзному лайнері Diamond Princess у Японії зросла до 61 людини.

Про це повідомила компанія-власник судна Princess Cruises у Facebook з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Японії, передає ВВС.

За даними МЗС України, на лайнері працюють 25 українців.

"За попередньою інформацією, на борту лайнера перебуває 25 громадян України, які є членами екіпажу судна", - йдеться в заяві МЗС.

Українців серед хворих, наскільки відомо, немає. МОЗ Японії повідомило громадянство хворих:

Японія - 28 людей
США - 11
Австралія та Канада - по 7
Китай - 3
Британія, Нова Зеландія, Тайвань, Філіппіни, Австралія - по 1

Судно вже кілька днів перебуває на карантині, пасажири та члени екіпажу не можуть його залишати.

"Міністерство охорони здоров'я Японії підтвердило, що датою закінчення карантину буде 19 лютого, якщо не станеться інших непередбачених подій", - повідомила компанія-власник судна Princess Cruises.

Загалом, за даними круїзної компанії, на борту Diamond Princess на момент початку спалаху захворювання перебувало 2 666 пасажирів і 1 045 членів екіпажу. Близько половини з них - громадяни Японії, але там також громадяни ще 56 країн.

Як так сталося?

Лайнер Diamond Princess вийшов з Йокогами 20 січня, пройшов по маршруту Кагосіма - Гонконг - Окінава і в понеділок повернувся назад. До цього кілька людей почали скаржитися на здоров'я, тому вирішили обстежити всіх, хто був на борту.

Як повідомило в середу, 5 лютого, міністерство охорони здоров'я Японії, у 10 людей медики виявили пневмонію, викликану новим коронавірусом.

За версією влади, вони могли заразитися від пасажира з Гонконгу.

За даними компанії-перевізника, 80-річний чоловік, який прилетів до Японії на літаку, був на борту Diamond Princess з 20-го по 25 січня. Коли він уже повернувся до Гонконгу, у нього виявили коронавірус.

Всіх пасажирів лайнера, у яких виявили вірус, госпіталізували в лікарню префектури Канагава.

Оператор Diamond Princess повідомляє, що з підтвердженим діагнозом госпіталізували трьох японців, трьох громадян Китаю, двох австралійців і по одному громадянинові США і Філіппін (члени екіпажу).

За даними японського телеканалу NHK, чотирьом хворим від 50 до 60 років, ще чотирьом від 60 до 70, одному - понад 70 і ще одному - за 80. Ніхто з них не перебуває у важкому стані, стверджує телеканал.

Що відбувається на лайнері?

Оператор наголошує, що пасажирів, які перебувають на карантині, забезпечать усім необхідним - харчами, безкоштовним інтернетом і телефонним зв'язком.

Британець Девід Абель, який є пасажиром судна, розповідає про ситуацію на Diamond Princess у Facebook:

"Ми повинні регулярно контролювати температуру, і якщо вона підвищується вище норми, ми повинні звертатися до медичних служб на борту судна".
"У пасажирів, які перебувають у маленьких каютах, немає вікна, немає денного світла і свіжого повітря... але капітан оголосив, що таким пасажирам відкриють доступ до відкритої палуби для тренувань та свіжого повітря".
"Якщо нам дозволяють виходити на відкриту палубу, ми маємо носити маски. Нам потрібно триматися на відстані один метр від усіх інших, і нам заборонено збиратися групами".
"Це була розкіш, коли стюард приходив застелити ліжко і покласти шоколад на подушку - ці дні минули. Ми самі повинні дбати про гігієну та чистоту власної кімнати".
"Під час першого дня в ізоляції харчування не було добрим. Наразі воно чудове".
"Ми перебираємо весь одяг, який ми клали в торбу з брудним одягом, і ми його зараз просто перевдягаємо. Нашу спідню білизну ми перемо вручну, в нас нічого, крім мила, немає".

Раніше в Японії вже виявили 20 випадків зараження коронавірусом 2019 nCoV. 17 людей, у яких виявили інфекцію, відвідували китайське місто Ухань, де й розпочалася епідемія.

Станом на ранок 7 лютого кількість померлих від коронавірусу у Китаї досягла 636, понад 31 тисяча захворіла.



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